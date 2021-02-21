5 مشروبات تناولها في الليل لإنقاص وزنك أثناء نومك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك العديد من نظريات إنقاص الوزن، والتي غالبًا ما تتركنا في حيرة من أمرنا بشأن ما هو مفيد وما هو غير ذلك، ولكن هناك بعض الأشياء الأساسية التي نعلم جميعًا أنها يمكن أن تعرقل أهدافنا لفقدان الوزن، واحد منهم هو تناول شيء ما بعد العشاء، نظرًا لأن معظمنا غير نشيط جسديًا في الليل، يُقترح تناول العشاء قبل النوم بساعتين لتحسين الهضم والنوم ونتائج فقدان الوزن.

على الرغم من أنك قد تبتعد عن الحلويات والأطعمة المقلية المحملة بالسعرات الحرارية، إلا أن تناول وجبة خفيفة في بعض الأحيان هو أمر لا يستطيع معظمنا السيطرة عليه.

إليك خمسة مشروبات قبل النوم ستوقف الرغبة الشديدة لديك وتعزز فقدان الوزن أثناء نومك، وفقا لـ" timesofindia".

مشروب بروتين الزبادي اليوناني

إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، فإن تناول مشروب البروتين قبل النوم يعد فكرة جيدة بالنسبة لك، يساعد البروتين على إصلاح وتجديد العضلات عندما تكون نائمًا، وكلما زاد عدد العضلات لديك، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.

يحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم، مما يساعد في تحسين نوعية النوم، يحتوي الحليب على بروتينات الألبان بما في ذلك مصل اللبن والكازين، حيث يعتبر الكازين بروتين بطيء الإطلاق، مما يعزز بناء العضلات على المدى الطويل، استخدم حليب اللوز أو الصويا وأضف بعض الزبادي اليوناني يمكنك إضافة بعض العسل للتحلية.

شاي البابونج

آثار النوم لشاي البابونج مشهورة عالميًا، يساعد عن طريق زيادة مستويات الجلايسين في الجسم، وهو نوع من الناقلات العصبية التي تريح أعصابك وتجعلك تشعر بالنعاس، كما أنه مفيد لاضطراب المعدة.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن شاي البابونج يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم ويعزز فقدان الوزن، لذا، تناول كوبًا دافئًا قبل النوم.

شاي القرفة

القرفة لها فوائد صحية عديدة، إنه عنصر لا بد منه في المطبخ، يشتهر بخصائصه المعززة لعملية التمثيل الغذائي، له خصائص مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للتخلص من السموم، يساعدك على حرق الدهون، يمكنك إضافة قليل من العسل إذا كنت لا تحب طعمه.

بذور الحلبة

تعتبر بذور الحلبة المنقوعة رائعة في تنظيم نسبة السكر في الدم، عادة ما يتم تناوله في الصباح ولكن يمكن تناوله في الليل أيضًا، تولد البذور حرارة في الجسم ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، كما أنه مضاد رائع للحموضة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

حليب الكركم

يمكن أن يساعد تناول حليب الكركم في علاج البرد والسعال والأمراض الأخرى، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يساعدك أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم؟ هذا لأن الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تطرد السموم الضارة من الجسم، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين، مما يعزز النوم الجيد وفقدان الوزن.