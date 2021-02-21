8 استخدامات مدهشة للمشروبات الغازية في الأعمال المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكولا من المشروبات الغازية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ولكن لها أيضا العديد من الاستخدامات ربما لم تكن على دراية بها، لذا نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

1- تجعيد الشعر:

إذا كنتِ ترغبين في تجعيد شعرك قومي بسكب القليل من الكولا على شعرك، ثم اتركيه لدقائق ثم اشطفيه بالماء فقط.

2- تخفيف لون الصبغة:

إذا كانت الصبغة تجعل لون شعرك غامقًا جدًا أو ساطعًا، يمكنك تفتيحه قليلاً بغسله بالكولا، ويمكن تفسير هذا التأثير من خلال وجود حمض الستريك وزيوت الحمضيات الأساسية في الكولا.

3- تخفيف الآلام:

إذا كانت لديك علامات عض غير مريحة خلفتها الحشرات، ضع قطعة قماش قطنية مبللة بالكوكاكولا على المنطقة المصابة، والحكة والحرقان سيقللان بشكل كبير، ربما يكون هذا بسبب الكافيين الموجود في الكولا الذي له تأثير مخدر، وهذا هو السبب في أنه يمكن أيضًا استخدام الصودا لعلاج لسعات قنديل البحر.

4- تنظيف المرحاض:

حمض الفوسفوريك المتوفر في المياه الغازية "الكولا" يذيب الأوساخ والبقع، من خلال رش لترين من بيبسي في مرحاضك وتركها لمدة ساعة.

5- إذابة الدهون:

الأحماض والكافيين مذيبات جيدة للدهون وهذا هو السبب في أنه يمكن استخدام المشروب لغسل الأطباق وأسطح المطبخ، لذا قومي بوضع الكولا في الأواني، واتركيها لعدة ساعات، ثم اغسليها كالمعتاد.

6- تنظيف العملة:

ضع العملات المعدنية الباهتة في وعاء ضيق مرتفع واملأه بالكوكاكولا، ثم انتظري من 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسلي العملات المعدنية تحت الماء الجاري.

7- التخلص من الصدأ:

إذا كان لديك أدوات معدنية صدأة تمامًا، لا تحتاج لرميها، فقط اغمسيها في مشروب الكولا، ثم اخرجيها، وافركيها بقماشة جافة، وإذا كان الشئ الذي تريد تنظيفة كبير الحجم يمكنك غمس قطعة قماش كبيرة في المشروب الغازي، ثم افركيها حتى يتلاشى الصدأ.

8- إزالة اللبان من الشعر:

هناك حيلة بسيطة يمكن أن استخدامها لإزالة اللبان من الشعر، فقط من خلال رش الكثير من مشروب الكولا على مكان اللبان، وحاولي أن تزيليها برفق.