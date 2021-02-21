لماذا لا يلتصق الصمغ بالأنبوبة التي تحتوي عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل سبق لك وتساءلت: لماذا لا يلتصق الغراء بداخل الزجاجة؟.. إنه أحد الألغاز التي أربكت العديد من الأشخاص عبر التاريخ، إذ إن هذه المادة التي نطلق عليها جميعًا الغراء أو الصمغ تلصق الأشياء معًا، لكنها لا تلتصق بداخل الزجاجة.

يتكون الغراء الأبيض المعتاد الذي يعرفه معظم الأشخاص جيدًا، من مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية تسمى البوليمرات، وهذه البوليمرات قد تكون لزجة أو قابلة للتمدد.

ويحتوي الغراء الأبيض أيضًا على الماء، ويعمل الماء كمذيب يحافظ على سائل الصمغ حتى يلتصق، بحسب ما أورد موقع "wonderopolis".

وعندما تضع الغراء على قطعة من الورق، يتعرض المذيب الماء للهواء، ويتبخر في النهاية، وعندما يتبخر يجف الصمغ ويتصلب، كل ما تبقى هو البوليمرات اللزجة التي تربط الأشياء معًا، وهذه العملية تسمى التصاق ميكانيكي.

بالإضافة إلى أن المواد اللاصقة مصممة للعمل عند خروجها من الأنبوب وليس قبل ذلك، حيث يذوب بعضها في مواد كيميائية، تسمى المذيبات التي تحافظ عليها مستقرة وغير لزجة في الأنبوب.

وعندما تضغط عليها للخارج، فإن المذيبات تتبخر بسرعة في الهواء أو تمتصها الأسطح التي تلتصق بها.

فلماذا لا يلتصق الغراء الأبيض بداخل الزجاجة؟ عندما يكون الصمغ الأبيض داخل الزجاجة، لا يوجد هواء كافي داخل الزجاجة حتى يتبخر الماء ويجعل الغراء لزجًا، وفي الأساس، الزجاجة تحمي الغراء من الهواء وتحافظ على سيلان الغراء، لذا إذا كنت قد تركت الجزء العلوي من زجاجة الغراء لفترة من الوقت ، فستلاحظ أن الغراء جف.