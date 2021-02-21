5 أعضاء بالجسم يمكن أن تتضرر بسبب مرض السكري.. ما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن تؤثر الإصابة بمرض السكري على وظائف أعضاء الجسم المختلفة، ويظهر على كل مريض بعض الأعراض لهذه الحالة، والتي لا ينبغي تجاهلها.

ويعد السكر في الدم أو الجلوكوز مهم جدًا للصحة لأنه يصبح مصدرًا للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات وأنسجة الجسم، كما أنه وقودًا رئيسيًا للدماغ، لكن لا يمكن لجسم مرضى السكري استخدام سكر الدم بشكل صحيح، فيؤدي عدم كفاية إنتاج الأنسولين إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والإصابة بمرض السكري، ما يؤثر على جميع أعضاء الجسم.

واستعرض موقع health.kompas بعض أعضاء الجسم التي قد تتعرض للتلف بسبب الإصابة بالسكري، وهي كما يلي:

-مشاكل الجلد نتيجة تلف الأوعية الدموية

السبب هو أن الأوعية الدموية التالفة يمكن أن تسبب تصبغ الجلد أو ظهور بقع سوداء على الجلد، فعادةً ما تكون البقع السوداء على اليدين والقدمين هي أول أعراض مرض السكري.

-مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على صحة القلب بعدة طرق، بما في ذلك التسبب في نوبة قلبية، كما يعرض مرضى السكري أيضًا للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

- الأقدام

يمكن أن يسبب تلف الأعصاب في مرض السكري إحساسًا بالوخز وخدرًا في القدمين، وتحدث هذه الحالة لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تكوين الأوعية الدموية، كما أنه يتسبب في ضعف الدورة الدموية.

-العينين

يمكن أن يقلل مرض السكري من وظائف العين، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى العمى، ويحدث هذا لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية في شبكية العين، مما قد يؤثر على صحة العين.

- الكلى

تحتوي الكلى على ملايين من تجمعات الأوعية الدموية الدقيقة (الكبيبات) التي ترشح الدم من الفضلات، وارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يضعف هذه الوظيفة، نتيجة لذلك، نحتاج إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى للعودة إلى الوظيفة الطبيعية.