أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تجاهل تناول هذه الأطعمة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تجاهل تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي يوميا

عادة قد يغفل عنها الكثيرون رغم أهميتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي يوميا يقوي المناعة، وبالتالي تجنب ذلك يعرضك لضعفها والإصابة بالفيروسات

كيف نحمي أنفسنا؟

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي يوميا، مثل البرتقال واليوسفي والليمون.