علامات مبكرة قد تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا تزال هناك حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العال، وقد يكون ظهور سلالات وطفرات كوفيد الأحدث، والتي وصفت بأنها شديدة العدوى، سببًا في ذلك.

لا يزال الخبراء يعتقدون أن الافتقار إلى المعرفة المناسبة والوعي بالأعراض المكتشفة حديثًا هو أحد أسباب انتشار الإصابات، تذكر، حتى مع وجود لقاح، سيستمر الفيروس في البقاء لسنوات عديدة، لذلك، فإن معرفة العلامات المبكرة للمرض ، والخضوع للاختبار في الوقت المناسب، سيسرع من التعافي، ويقلل من المضاعفات وخطر انتشار COVID لفترة طويلة.

ومع ذلك، إليك بعض العلامات والأعراض التي تتطلب إجراء اختبار كوفيد على الفور، وفقا لموقع " timesofindia".

إليك سبب حاجتك إلى معرفة أعراض COVID الجديدة

في الوقت الحالي ، تعتبر العلامات الثلاث الكلاسيكية لـ كوفيد، هي الحمى والسعال / التهاب الحلق / فقدان الشم والتذوق.

ومع ذلك ، فهذه ليست الأعراض الوحيدة أو العلامات التحذيرية، نظرًا لأنه فيروس جديد نسبيًا، فإن قائمة الأعراض تتزايد باستمرار، يعتقد الباحثون أيضًا أن الطفرات والسلالات الجديدة قد يكون لها القدرة على التأثير على أجسامنا بطرق مختلفة وغير عادية.

قد يؤدي عدم إدراك هذه العلامات إلى تأخير التشخيص أو عدم التشخيص على الإطلاق، الأمر الذي قد لا يؤدي فقط إلى انتشار المرض، ولكن أيضًا يعرض الشخص لخطر المضاعفات الشديدة والوفاة.

متى يجب أن تجري اختبار كوفيد؟

تساعد اختبارات كوفيد في تحديد الحالات النشطة، سواء كانت مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض، ولا تترك أي مجال للشك والارتباك، إلى جانب تسهيل العلاج السريع والفوري للمرضى، فإنه يساعد أيضًا في احتواء انتشار الفيروس.

إذا كنت متأكدًا من اتصالك بفرد مصاب بفيروس كوفيد أو ظهرت عليك أعراض غير مريحة، فيجب عليك إجراء اختبار لنفسك.

ماذا وجدت الدراسات؟

تمامًا مثل الانتشار غير المصحوب بأعراض، في غياب المعرفة المناسبة، يمكن للكثير من الناس أن يأخذوا أعراضهم على محمل الجد ويستمرون في نشر COVID-19 في المجتمع.

في الواقع، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها King's College في لندن وتطبيق دراسة الأعراض، يمكن أن يؤدي إجراء اختبار لأعراض إضافية إلى اكتشاف ما يصل إلى 40٪ من الحالات.

ماذا وجد الباحثون؟

من أجل التقييم، أجرى الباحثون مسحًا وأخذ عينات من أكثر من 120 ألف من البالغين باستخدام تطبيق مدقق الأعراض من أجزاء من المملكة المتحدة، والتي تعاني من موجة غريبة من الحالات بسبب متغيرات COVID الجديدة، وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين كانوا أول من حددوا واكتشفوا فقدان الشم والذوق كعلامة محتملة لـ COVID-19، والتي أصبحت علامة شائعة في أكثر من 60٪ من الحالات.

بصرف النظر عن العلامات الثلاث الكلاسيكية، فهذه هي العلامات (التي تُرى بشكل فردي أو معًا) والتي تتطلب اختبارًا للعدوى الفيروسية.

تذكر أن هذه العلامات قد تعمل كعلامات لمرحلة مبكرة من كوفيد، أو قد تكون مرتبطة بأسباب أخرى، ومع ذلك، فإن الاختبار في الوقت المناسب يمكن أن يقضي على المخاوف.

الإسهال

غالبًا ما تُعتبر علامة على COVID-19 شديدة، فقد لاحظت العديد من الدراسات والباحثين أن الإسهال وعدوى الجهاز الهضمي يمكن أن تكون علامات مقلقة على أن SARS-COV-2 يمكن أن ينتشر إلى الأمعاء، وربما يكون قد أثر على الجهاز الهضمي.

الإسهال هو علامة شائعة على مرض كوفيد -19، والتي لا يعرفها الكثير من الناس، يمكن أن تظهر عدوى الجهاز الهضمي أيضًا على شكل تقلصات في البطن وفقدان الشهية ومشاكل عسر الهضم والغثيان والقيء والألم.

في كثير من الحالات، يمكن أن تتضاعف أيضًا إلى مشاكل مثل عدم التوازن الأيضي وفقدان الوزن وتصبح علامة على القلق، لذلك، إذا لم يكن لديك سبب للشك في وجود عدوى متعلقة بالطعام، وواجهت أعراضًا أخرى معروفة، فقم بإجراء الاختبار على الفور.

تعب ودوخة غير عاديين

الإرهاق والدوخة ليسا فقط من أطول أعراض COVID-19 ، بل يمكن أن يكونا أيضًا بمثابة العلامات الوحيدة لفيروس كورونا التي قد تظهر على بعض الأشخاص.

يسجل الخبراء الآن ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين يزورون المستشفيات ويشكون من إجهاد مزمن وعالي وغير عادي لا مثيل له، ومن ثم، فإن هذه العلامة تتطلب الفحص.

عادة ما يكون التعب سببًا لتكاثر الفيروس في الجسم، أو أحد الآثار الجانبية لمرض فيروسي قد يقاومه الجسم.

وبنفس الطريقة، فإن الشعور بالدوار فجأة قد يكون أيضًا علامة على القلق أثناء الوباء، على عكس الأعراض الأخرى، يمكن أن يشير الشعور بالدوخة أو نوبات الإغماء إلى علامات على المظاهر العصبية المرتبطة بـ COVID-19، مما يعني أنه قد يكون خطيرًا إذا لم يتم اكتشافه.

التهاب الحلق

الحمى والسعال ليسا العلامات الوحيدة لعدوى محتملة، يمكن أن يحدث أن يهاجم الفيروس ممرات الجهاز التنفسي ولا تظهر إلا علامة مثل التهاب الحلق.

قد يصيب التهاب الحلق، والذي عادة ما يكون علامة على الحساسية أو الالتهابات الموسمية، مرضى كوفيد-19 أيضا.

لذلك، إذا كنت تعاني من التهاب الحلق لفترات طويلة، وخشونة في صوتك، وضيق في التنفس أو صعوبة أثناء بلع الطعام، فقد تكون هذه علامة على أنه يجب عليك اختبار COVID في الوقت الحالي.

إذا لم تكن العدوى الموسمية تزعجك، فإن إجراء اختبار COVID-19 قد يحمل فكرة عن السبب وراء التهاب الحلق، تذكر أنه يمكن أن يكون لها أسباب أساسية أخرى أيضًا، لكن إجراء اختبار سيبدد المخاوف.

ألم عضلي

ينتج الألم العضلي عن الدمار الذي يسببه الفيروس لألياف العضلات وبطانات الأنسجة المهمة، يمكن أن يحدث ألم العضلات والتهابات أيضًا نتيجة للسيتوكينات، والتي تعد علامة مقلقة على تفاعل المناعة الذاتية.

إنها الآن علامة شائعة للغاية على الإبلاغ عن COVID-19 ، وبالتالي، إذا واجه شخص ما العلامة، فيجب أن يتم اختباره على وجه السرعة.

تذكر أن ألم العضلات يمكن أن يكون علامة على الإصابة الشديدة بـ COVID ويمكن أن يصيبك بدون العلامات التقليدي