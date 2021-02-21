ابنة أحمد حلمي في صور جديدة داخل إحدى الورش الفنية: بتعلم الأطفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت لي لي، ابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، متابعيها عبر حسابها الرسمي لعرض أعمالها الفنية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور، خلال مساعدتها لمجموعة من الأطفال تعلم الرسم على الأقمشة وغيرها من الأدوات الأخرى، داخل إحدى الورش الفنية.

ونشرت «لي لي»، الصور عبر خاصية القصص المصورة القصيرة «استوري»، إذ ظهرت خلالها وهي مرتدية ملابس كاجوال، حيث أطلت ببنطون أسود، و «سويتشرت» بني اللون، وشعر كيرلي انسيابي على ظهرها.

كما حرصت على اتباع إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، وظهرت هي والأطفال وهم مرتدين كمامات طبية على وجوههم.

معلومات عن لي لي أحمد حلمي

ويرصد «هُن» خلال تلك السطور أبرز المعلومات عن لي لي حلمي:

- الابنة الكبرى للفنانين أحمد حلمي ومنى زكي.

- من مواليد عام 2003.

- تبلغ من العمر 18 عامًا.

- تربط بينها وبين والدتها علاقة صداقة قوية، حسب تصريحات إعلامية لها.

- تمتلك «لي لي» موهبة الرسم حيث ورثتها عن والدها.

- تمتلك صفحة خاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض أعمالها الفنية المختلفة.

- تهوى الرسم على الأشياء المختلفة كالملابس والأحذية وغيرهم.

- خطفت ابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، الأنظار إليها، عقب ظهورها على السجادة الحمراء بصحبة والديها، خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، حيث ظهرت بفستان طويل منقوش برسومات فنية مختلفة وتسريحة شعر انسيابية.