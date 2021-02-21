بعد أزمته الأخيرة.. طليقة كهربا تتألق في أحدث ظهور لها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت سارة خليفة، طليقة لاعب النادي الاهلي، محمود عبد المنعم كهربا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة صور عبر خاصية القصص المصورة «ستوري».

وتألقت «سارة» بملابس كاجوال شتوية بألوان فاتحة، حيث ارتدت سترة أوف شولدر باللون الرمادي، مع بنطلون كاروهات.

واعتمدت طليقة لاعب النادي الأهلي على الشعر المنسدل والمكياج الصريح، حيث التقطت تلك الإطلالة داخل غرفتها.

وكان لاعب الأهلي تعرض لانتقادات لاذعة، خلال الفترة الماضية عقب مواجهة الأهلي أمام المريخ السوداني، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بعد دخوله في مشادة كلامية مع لاعب المريخ السوداني، وصلت لاتهامه بالعنصرية والشكاوى ضده، ومشادة أخرى مع زميله بالفريق عمرو السولية.

كهربا ينشر رسالة عبر «إنستجرام»

من جانبه، نشر محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، .

وكتب «كهربا» عبر حسابه: «خاطبوا القلوب برفق فما أطيب الدنيا إذا تصافت القلوب وتناست العيوب وتجملت بحسن الأسلوب.. صباح الخير».