صيحات جمالية مناسبة للبشرة السمراء من هدى حمدان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - هدى حمدان، إعلامية وممثلة أردنية تقيم ما بين الكويت والإمارات، قدَّمت الكثير من البرامج ومثلت العديد من المسلسلات، وتُعَدُّ حالياً من أبرز مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، ولتُبْرِزَ جمالها العربي ظهرت بعدة أساليب جمالية عصرية في الشعر والمكياج، لذا جمعنا لكُنَّ اليوم أبرز إطلالاتها لتتألقن على غرارها.



الروج الأحمر بأسلوب هدى حمدان

الروج الشفاه الأحمر( الصورة من انستغرام)



على الرغم من تنوع درجات أحمر الشفاه، فإن الألوان الداكنة، وخاصة الأحمر بدرجاته، يظل دائماً من الكلاسيكيات التي لا ترتبط بزمن معين، وتُعَدُّ من أكثر صيحات الموضة رواجاً، لذا أطلت هدى حمدان بمكياج العيون البني مع قلم الروج الأحمر والرموش الاصطناعية، ولجأت لتسريحة عفوية للشعر المموج بأسلوب مرفوع، وفي إطلالة أخرى ظهرت بأحمر الشفاه الأحمر مع ظلال العينين اللامع باللون البرونزي، ورسمت عينيها بالأيلاينر الأسود المسحوب بأسلوب ناعم، واعتمدت لتكمل جمالها تسريحةَ الويفي للشعر المنسدل على أحد الكتفين.

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مكياج خليجي ناعم مع أحمرالشفاه الزهري

مكياج خليجي ناعم ( الصورة من انستغرام)



إن كنتِ تستعدين لحضور مناسبة بسيطة أو سهرة عائلية وترغبين في اعتماد مكياج خليجي ناعم ولكن لا تجدين الوقت الكافي من أجل زيارة خبيرة التجميل، فيمكنك اتباع خطوات هدى حمدان، التي لجأت في إحدى إطلالاتها للآيشادو البني مع الأيلاينر المسحوب باللون الأسود والرموش الاصطناعية، وأكملت مظهرها بأحمر الشفاه الزهري مع البلاشر البني، وسرحت شعرها بأسلوب مموج وعفوي يُبرز خصلات شعرها الشقراء والبنية بشكل لافت، وفي إطلالتها الثانية اختارت مكياج العينين بدرجة فاتحة من البني مع الماسكرا السوداء والبلاشر الزهري، واستخدمت قلم الروج اللامع باللون الزهري لتكمل جمالها، وفي إطلالة أخرى تزينت بمكياج مشمشي مع أحمر الشفاه الزهري وتسريحة الشعر المرفوع ذي التموجات الناعمة لأناقة عصرية.

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أحمر الشفاه البرغندي مع الشعر المموج

أحمر الشفاه البرغندي ( الصورة من انستغرام)



برزت صيحة أحمر الشفاه البرغندي بشكل كبير في شتاء ٢٠٢١، ولتطبّقيه في بقية العام يمكنك أن تعتمديه مع ظلال العين الأسود وتسريحة الشعر المموج بأسلوب الويفي لأناقة عصرية، أو تألقي به مع مكياج العينين البني، وتزيني بالرموش الاصطناعية مع تسريحة ذيل الحصان المموج بأسلوب يُبْرِز خصلات الشعر الملونة، وفي إطلالة أخرى تليق بالأجواء الباردة لجأت هدى حمدان لمكياج العيون الأخضر مع الماسكرا السوداء وقلم الروج البرغندي، وسرحي شعرك بأسلوب مموج لأناقة مثالية.

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