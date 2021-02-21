مكياج الديسكو الموضة الخالدة.. طرق حديثة لاعتماده

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - ألوان ظلال العيون الجريئة، الميتاليك، الغليتر، رسمات الأيلاينر الجريئة... وغيرها بالإمكان اختصارها بعبارة واحدة هي "مكياج الديسكو"، الذي يعود الى مرحلة السبعينات. إلا أن هذا المكياج الجريء يستحق لقب الموضة الخالدة كونه ما زال رائجاً حتى يومنا هذا، وكثيراً ما نراه على منصات العروض العالمية التي تقام سنوياً. وفي هذا المقال، نرصد لك أكثر أساليب مكياج الديسكو جرأة وإبهاراً لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج الديسكو الغليتر

مكياج الديسكو الغليتر (الصورة من إنستقرام)



مكياج الديسكو الغليتر هو ذلك المكياج اللامع المكتنز الذي يمنح العين مظهراً مذهلاً. بإمكانك استخدام الغليتر بطرق مختلفة، كأن تضعيه بحركة تصاعدية من خط الرموش العلوي باتجاه الحاجب، لجعل العين مسحوبة ومرفوعة، وهو مثالي للحفلات والسهرات. علماً أنه بإمكانك اعتماد ألوان الغليتر التي تعجبك والتي تتناغم مع لون بشرتك. كما بإمكانك استخدام ظل العين الغليتر بلونين مختلفين كالأزرق والبنفسجي وتطبيقهما على كامل الجفن العلوي وعلى خط الجفن السفلي.

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مكياج الديسكو المرصع

مكياج الديسكو المرصع (الصورة من إنستقرام)



بإمكانك أيضاً اعتماد مكياج الديسكو المرصع الذي يوفر لك إطلالة جذابة، من خلال اعتماد رسمة أيلاينر ناعمة، ومن ثم استخدام الأحجار الصغيرة والناعمة بالأسلوب الذي ترغبين فيه. كأن ترسمي خطاً ناعماً على طول الجفن العلوي يمتد بشكل مجنح الى خارج العين، باستخدام الأيلاينر الأزرق. من ثم، حددي مدمع العين ومنبت الرموش العلوية والسفلية بالكحل الأسود. بعدها، ضعي الأحجار المتلألئة تحت الحاجب مباشرة.

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مكياج الديسكو متعدد الألوان

مكياج الديسكو متعدد الألوان (الصورة من إنستقرام)



أما إذا كنت من محبات الإطلالات الجريئة واللافتة، بإمكانك تجربة مكياج الديسكو متعدد الألوان، بحيث تستخدمين ظلال العيون باللونين البنفسجي والأخضر تحت العين وعلى الجفن المتحرك بشكل دائري، وتطبقين فوقها أحجاراً صغيرة بألوان قوس القزح، وتضعين بعدها الرموش الاصطناعية ذات اللون الأرجواني الداكن. على أن تحددي داخل العين بالكحل الأخضر الفاتح.

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مكياج الديسكو الحاد

مكياج الديسكو الحاد (الصورة من إنستقرام)



يمنح الأيلاينر العريض والمجنح المزين بحبات الكريستال عند الزاويا الداخلية للعين لمسة جذابة جداً لمكياج الديسكو، إضافة الى أنه يضمن لك طلة لافتة جداً. ظللي الجفن السفلي بالكحل الأسود البارز، من ثم استخدمي الأيلاينر على خط الجفن العلوي، واجعليه عريضاً ومجنحاً الى خارج العين، وموصولاً بخط آخر على الجفن المتحرك. بعدها، ضعي حبات الكريستال عند زاوية العين الداخلية.

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