كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - مصابيح معالجة الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية (UV) هي وحدات بحجم سطح الطاولة تُستخدم لتجفيف أو علاج أظافر الأكريليك أو جل طلاء الأظافر، وتُستخدم هذه الأجهزة في الصالونات وتُباع عبر الإنترنت، وتنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية.



يمكن أن يتسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية في إلحاق الضرر ببشرتك، خاصة إذا تعرضت لها بمرور الوقت، وعلى سبيل المثال؛ يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، والبقع العمرية، وحتى سرطان الجلد.



ونتحدث دائماً عن كيفية تأثير الأشعة فوق البنفسجية (التي نتعرض لها عند التعرض للشمس) على البشرة، حتى أننا نتحدث عن كيفية تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الشعر طوال الوقت، ولكن نادرًا ما نفكر في ما يمكن أن تفعله هذه الأشعة بأظافرنا، ففي الواقع، يمكن أن تكون الشمس ضارة جدا للأظافر، ولذا فمن المهم حمايتها من الشمس، فالأظافر مثل باقي أجزاء الجسم، حساسة ويمكن أن تصبح هشة وقابلة للكسر مع التعرض المفرط لها.

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ماذا يحدث للأظافر في الشمس؟

أضرار جهاز uv للأظافر



توفر صفيحة الظفر - وهي الجزء الصعب المرئي من الظفر - الحماية للخلايا الأساسية، لذا يمكن أن يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى هشاشة الأظافر وقابليتها للكسر، وقد يكون للتعرض المتكرر لأشعة الشمس تأثيرات دائمة على الأظافر، إذ يسبب تلف مركز النمو، وهو الجزء الأبيض الموجود في قاعدة الظفر، مما ينتج عنه أظافر أقل جاذبية.

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هل يحمي طلاء الأظافر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية؟

أضرار جهاز uv للأظافر



يوفر التلميع بعض الحماية للأظافر بسبب المكونات الموضوعة لحماية لون الطلاء، ويوفر طلاء الأظافر بعض الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، كما أن العديد من ملمعات الأظافر بها حماية مدمجة لمنع اللون من التلف في الشمس.



ومن المثير للاهتمام هو أن العديد من طلاءات الأظافر توصف بأنها توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية ولا تحتوي على أي منها؛ نظرًا لأن واقي الشمس قد يفسد طلاء أظافرك، فمن الضروري البحث عن المنتجات التي تحتوي على فلاتر للأشعة فوق البنفسجية، إذا كنت تريد طلاء أظافر وحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

أضرار جهاز uv للأظافر

يعزز الشيخوخة المبكرة لليدين.

يفقد الجلد المحيط بالأظافر مرونته ويصبح أرق.

يؤدي تعرض الأظافر للأشعة فوق البنفسجية المفرطة إلى تكسير الكولاجين وإصابتها البقع الداكنة.

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