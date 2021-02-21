إطلالات رياضية من النجمات في ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - تحرص الكثيرات من النجمات العربيات على ممارسة الرياضة بشكل دوري، ويشاركن صورهن بـ أزياء الرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهن، وتنوعت إطلالاتهن بين النمط المريح والشبابي واختيار التنسيقات الجريئة واللافتة، ومن وحي أبرز إطلالاتهن في ٢٠٢١ نرصد لكُنَّ عدة خيارات.



نوال الزغبي بإطلالات رياضية حيادية الألوان

نوال الزغبي



في الكثير من المشاوير اليومية نشاهد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تعتمد أزياء مريحة ذات طابع رياضي، حتى لو لم تقصد النادي الرياضي بها، ومن أبرز خياراتها في ٢٠٢١ تأنقت ببنطال وبلوزة باللون الأسود المزين بكتابات بيضاء في الأطراف مع معطف أسود ناعم وبوت باللون الأحمر البرغندي لمظهر شبابي، وفي إطلالة عصرية نسقت بنطالاً أسود مزيناً بالترتر مع معطف أبيض رياضي مزين بأكمام شفافة سوداء لأناقة مميزة.

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نسرين طافش بأزياء رياضية ناعمة

نسرين طافش



تهتم نسرين طافش بجسدها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال ممارسة الرياضة بشكل يومي، وفي أحدث إطلالاتها لـ ٢٠٢١ اختارت بلوڤر برتقالياً مزيناً بكتابات بيضاء مع بنطال من القطن الأبيض، وأكملت الإطلالة بحذاء فضي رياضي، وفي إطلالة أخرى أكثر جرأة ارتدَتْ بنطالاً باللون الفوشيا من علامة نايك مع بلوزة بيضاء من القطن المصمم بدون أكمام، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي فوشيا لأناقة أنثوية.

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بثينة الرئيسي بإطلالة رياضية للشتاء

بثينة الرئيسي



تعتمد الممثلة العمانية بثينة الرئيسي على الأزياء القطنية ذات الطابع الرياضي في مظهرها اليومي بشكل كبير، وفي أحدث إطلالاتها لهذا العام ظهرت ببنطال وبلوڤر باللون البيج مع حذاء رياضي أسود وأقراط فضية ناعمة.

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أصالة كامل بالأزياء الرياضية

أصالة كامل



تلجأ الإعلامية المصرية أصالة كامل للون الأسود في أزيائها الرياضية بشكل كبير، لذا أطلت بهودي وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع حذاء رياضي من علامة نايك مصمم باللونين الأسود والأبيض، وفي مظهر صيفي ناعم تألقت ببلوزة سوداء قصيرة مع بنطال رمادي مطبع بالنمر الأسود لأناقة عصرية، كما تزينت ببنطال أسود وهودي مصمم بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف للمسة أنثوية.

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