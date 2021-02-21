أجمل موديلات فساتين حمراء موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - يعكس اللون الأحمر كل مرادفات القوة والأنوثة والجاذبية. جمعنا لكِ أحدث موديلات الفساتين الحمراء من مجموعات الأزياء الجاهزة لـ ربيع 2021، شاهدي الصور واختاري منها ما يحاكي ذوقك ويبرز جمال قامتك.

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فساتين حمراء قصيرة نجمة ربيع 2021

ANDREW GN





أعاد المصممون الفساتين القصيرة التي ارتبطت بالسبعينيات إلى الواجهة، قدمت ماركة آندرو جن Andrew Gn الفستان الميكرو ذي الياقات البيضاء العريضة نسقيه على غرار العارضة مع بوت طويل بطبعة جلد الأفعى وحقيبة صغيرة باللون الأبيض لتحصلي على لوك شبابي جذاب.



استعيني بالفستان الـ Wrap القصير من توقيع ماركة Lanvin لتخفي منطقة الخصر الممتلئة ونسقيه مع صندال ذهبي بسوار أو إبزيم يلف الكاحل.

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فساتين حمراء بأكمام طويلة آخر موضة

ALEXIS MABILLE





أدرج المصممون باقة واسعة من الفساتين طويلة الكمين ضمن مجموعات ربيع 2021، تألقت عارضة ألكسيس مابي Alexis Mabille بفستان ستان A Line طويل الكمين عالي الخصر مصمم على طراز المعطف، جربي تزيينه بقرط متدلي مرصع وانتعلي حذاء فضي مدبب.



قدم المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab فستان تميز بستايله العصري وقصته الساتره وأكمامه المنتفخة، اكتفي بتنسيقه مع صندال ناعم واكسسوار للشعر واحملي كلاتش صغير.



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فساتين دانتيل باللون الأحمر لإطلالة ناعمة

MARCHESA





لاحظنا سطوع نجم الفساتين الدانتيل الحمراء والتي قدمت بقصات منوعة، قدمت ماركة ماركيزا Marchesa فستان قصير مصممة بأكمام على شكل الجرس Bell Sleeves، لائميه مع حذاء أبيض مدبب بكعب رفيع لتبدين بقامة أطول وأنحف.



ارتكز الدانتيل في مجموعة ليلا روز Lela Rose حول حافة الفستان، ستايل يمكن التأنق به على مدار اليوم، نسقيه مع حذاء أحمر Pointy وحقيبة باللون الفضي.

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فساتين حمراء مستقيمة القصة موضة الموسم

BADGLEY MISCKA





برزت هذا العام صيحة الفساتين مستقيمة القصة وقدمتها كبريات الدور العالمية بأطوال وخامات منوعة ترضي كافة الأذواق، اذا كنتِ تفضلين اللوكات المحتشمة ننصحك بإختيار الفستان الطويل ذي الياقة العالية والمزدان بالريش من توقيع ماركة كريستيان سيريانو Christian Siriano ونسقيه على غرار العارضة مع حذاء زهري.



لإطلالة غير تقليدية أعتمدي الفستان القصير المصمم بياقة مكشكشه من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka ونسقيه مع أقراط ذهبية وحذاء أسود.

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