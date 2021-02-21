إليك 7 إطلالات عملية لزينة مكي بالجينز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - نقدم لك الخليج 365 سبع إطلالات عملية جذابة للممثلة زينة مكي لتستوحي منها ما يناسبك من إطلالات مكتبية ورياضية أوحتى للعطلات الأسبوعية.



الإطلالة 1



بدت زينة أنيقة في هذه الإطلالة إذ ارتدت سترة بيج من دون أكمام مع جينز مزخرف عند الجانبين وناسبت تسريحة شعرها القصيرة هذا اللوك العملي مع أحمر الشفاه الأحمر الداكن. هو لوك يصح أن تستوحي منها لإطلالاتك المكتبية.

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الإطلالة 2



هي إطلالة تشبه راكبي الدراجة فقد ارتدت الحسناء زينة مكي سترة biker jacket مع بلوزة سوداء وسروال ممزق من الجينز مع جوارب fishnet تحته. هو لوك يليق بالفاشينيستا والصريح أن ستايل الممثلة زينة مكي تغير وبات أكثر جرأة مؤخراً.

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الإطلالة 3



برعت زينة في تنسيق هذا اللوك العصري لتستوحي منه الشابات اليافعات، وهو عبارة عن لونين من الدنيم فلقد ارتدت سترة من الدنيم الأزرق مع سروال باهت من لجينز وحذاء combat boots أسود. ويمكنك أن تستوحي من ظلال عيونها البرتقالية الرائعة مكياجاً مثالياً وحيوياً لهذا اللوك الشبابي.

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الإطلالة 4



هو لوك عملي يصح ان تعتمديه في العطلات الأسبوعية او خلال التسوق ويتمثل في كارديغان طويلة مع بلوزة قطنية وسروال عملي من الجينز بقصة مستقيمة واسعة ويمكنك على مثال زينة انتعال حذاء رياضي.

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الإطلالة 5



هي إطلالة أنثوية رقيقة تتمثل في بلوزة قطنية سوداء من دون أكمام مع جينز ضيق مطرز بالأبيض وقد انتعلت معه زينة الحذاء الرياضي وتستطيعين الخليج 365 تبني هذا اللوك في يومياتك العملية أو استبدال الحذاء بكعب عال عند المساء او إذا ما اضطررت لتلبية غداء عمل.

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الإطلالة 6



يتميز هذا اللوك الجذاب انها اختارت التنورة من الدنيم وتحتها ليغينغ بني نسقت بلوزة صفراء وانتعلت حذاء combat boots جلدياً اسود. هو لوك بوهيمي مثالي للمراهقات.

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الإطلالة 7



تتمثل بسروال قطني بلون حيوي كالفوشيا ارتدته النجمة مع حذاء رياضي وقميص من الدنيم المفتوح ويكشف عن بلوزة قطنية تحته. إنه لوك مريح وعملي ويناسب الايام المشمسة الدافئة.

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