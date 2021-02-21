أبرز إطلالات الشتاء للمحجبات من عايشة كامل في ٢٠٢١



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - تحرص البلوجر المصرية، عايشة كامل، على اعتماد خطوط الموضة المحتشمة في كل إطلالاتها، ولنشرها للكثير من الصور للأزياء الشتوية بأسلوب الكاجوال اليومي في ٢٠٢١ فقد رصدنا لكُنَّ منها عدة خيارات؛ لتستوحين منها أفكاراً تليق بذائقتكن.



تنسيقات بنطال الجينز في الشتاء

اطلالة شتوية بالجينز من عايشة كامل



يُعَدُّ بنطال الجينز من القطع التي لا تغيب عن خطوط الموضة، وتوفِّر الكثير من الأناقة والراحة، لذا تأنقت عايشة كامل ببنطال الجينز الضيق مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل سماوي مصمم بأكمام منفوخة، وزينت مظهرها بحجاب مطبع بألوان حيوية مع إكسسوارات حيادية اللون، وفي مظهر مواكب للموضة اختارت بنطال الجينز الواسع مع معطف من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها ببوت أسود مع حقيبة مطبعة بخطوط الحمار الوحشي، وفي مظهر حيوي للشابات نسقت بنطال الجينز مع بلوڤر مطبع بدرجات الأزرق والزهري والأخضر مع حجاب أبيض وإكسسوارات بألوان مختلفة.

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إطلالات الفساتين الشتوية من عايشة كامل

فستان شتوي من عايشة كامل



لأن الفساتين اليومية من القطع المحتشمة التي تلجأ لها الكثيرات من الشابات المحجبات في مختلف الفصول، فيمكنكن استيحاء بعض الأفكار من عايشة كامل؛ حيث أطلت بفستان أخضر مزين بالأسود والأبيض مع معطف طويل أبيض وحذاء أسود من الجلد الفاخر، وظهرت في إطلالة عصرية بفستان أسود مع بنطال واسع أبيض، وزينته بمعطف زهري إلى جانب الحجاب المطبع بعدة ألوان، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة فستاناً أسود مطبعاً بالزهور البيضاء مع معطف من الفرو الأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء من الجلد.

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إطلالات كاجوال يومية من عايشة كامل

تنسيق شتوي من عايشة كامل



لمظهر كاجوال في الشتاء، يمكنك استيحاء بعض الأفكار اليومية من عايشة كامل؛ حيث تألقت ببنطال من القطن البني مع بلوزة حمراء ومعطف من الصوف البني، وأكملته بحذاء وحقيبة بدرجة الأحمر البرغندي مع حجاب مطبع بدرجات اللون الأحمر، وتزينت في الإطلالة الثانية ببلوزة حمراء طويلة مزينة بحزام أسود للخصر من الجلد مع تنورة بليسيه، وأكملت مظهرها بألوان حيادية لأناقة عصرية، وأطلت ببنطال من الجلد الأسود مع بلوزة من الصوف الأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون لأناقة يومية.

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