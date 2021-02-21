موديلات عبايات باللون الأبيض ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - تفضل الكثيرات من النساء ارتداء العبايات باللون الأبيض، حيث تُعَدُّ واحدة من الدرجات الأنيقة التي يمكن أن تُعتمد مع كل الأزياء، وفي أغلب المناسبات والمشاوير، كما أن بإمكانه إعطاء إطلالة مميزة، لذا رصدنا لكُنَّ أبرز موديلاته من مدونات الموضة العربيات لتتألقن بأسلوبهن.



عبايات بيضاء من آية فوزي

اية فوزي بعباية بيضاء ناعمة



آية فوزي، بلوجر مصرية مقيمة في الرياض تهتم بالجمال والموضة بشكل كبير، ويتابعها على إنستجرام أكثر من مليون و٣٠٠ ألف شخص، ولأناقتها الدائمة والمواكبة للموضة رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة تصميمات لعبايات مناسبة للصباح والمساء على حد سواء، حيث تأنقت بعباية بيضاء مفتوحة ومزينة بخطوط سوداء ناعمة مع فستان أسود مزين بحزام من الجلد للخصر، وأكملت مظهرها بحقيبة من الجلد لأناقة فاخرة، فيما تزينت بعباية بيضاء مع إطلالة كاجوال باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء بدرجة فاتحة من البني لمظهر مميز وناعم.

تابعي المزيد : خيارات متنوعة ومواكِبة للموضة من مايا دياب في ٢٠٢١



عبايات بيضاء صباحية من حوراء الفارسي

حوراء الفارسي



حوراء الفارسي، إعلامية عمانية تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بالأزياء الخليجية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولأن العبايات بمختلف تصميماتها تُعَدُّ خياراً أساسياً في خزانة كل فتاة عربية، فسوف نرصد لكِ منها بعض الأفكار؛ ففي الإطلالة الأولى ظهرت بعباية بيضاء ناعمة مزينة بنقوش ذهبية خفيفة في الأطراف لمظهر لافت ومميز، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ عباية بيضاء واسعة مزينة بنقط سوداء مع حجاب أسود ناعم، ولأن العبايات المصممة بأسلوب المعطف العملي تُعَدُّ من أكثر الخيارات رواجاً على الإطلاق، فقد أطلت حوراء الفارسي بعباية المعطف الأبيض المصممة بفصوص صغيرة في الجانبين، مع فستان وحجاب باللون البيج.

تابعي المزيد : إطلالات شتوية رائعة من وحي هايلي بيبر



عبايات بيضاء ناعمة من تسنيم أبو سيدو

تسنيم ابو سيدو بالعباية البيضاء



تلجأ مدونة الموضة الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو، للأزياء الناعمة والعصرية المواكبة للموضة بشكل كبير في مختلف إطلالاتها، ولأنها تعتمد على العبايات الناعمة في مختلف إطلالاتها فسنرصد لكُنَّ منها بعض التصميمات، حيث اختارت عباية بيضاء بأكمام منفوخة مع إطلالة كاجوال من الساتان الفيروزي، وأكملت مظهرها بحجاب بدرجة أزيائها لأناقة مثالية، وفي إطلالة أخرى نسقت عباية بيضاء مطرزة بفصوص صغيرة مع فستان وحقيبة بدرجة الأخضر الباستيل، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب أبيض لزي ناعم، كما تألقت بعباية بيضاء تكسوها الفصوص الصغيرة في الأطراف مع فستان وحذاء باللون الزهري لمظهر لافت.

تابعي المزيد : كيف مزجت روان بن حسين اللونين الأحمر والفوشيا في إطلالاتها