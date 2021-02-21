فساتين سهرة محتشمة من مدونات الموضة المحجبات في ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - تمتلك فساتين السهرة رونقاً خاصاً لدى الفتيات، ولأن المرأة المحجبة تقع في حيرة دائماً عند شراء فستان لإحدى المناسبات الخاصة، فسوف نقدم لكِ أفكاراً متنوعة لقَصَّات فساتين سهرة من مدونات الموضة المحجبات؛ لتواكبي أحدث صيحات موضة ٢٠٢١، فاختاري منها ما يناسبك.



هدير عاطف بفساتين سهرة عصرية

هدير عاطف



هدير عاطف، فاشون بلوجر ومدونة مصرية يتابعها على إنستغرام أكثر من مليون شخص، وتنشر من خلاله عدة صور لإطلالاتها اليومية بأسلوب مميز، وفي ٢٠٢١ لفتت أنظارنا بفستان مميز للسهرة مصمم بقماش الساتان المنسدل ذي الأكمام المنفوخة والمصمم بذيل طويل مع حجاب بني ناعم، وفي إطلالة أخرى تأنقت بفستان أبيض منفوش ومكسوٍّ بالفصوص الصغيرة مع الأكمام مرفوعة الأكتاف، وصُمِّمَ بأسلوب محدِّد للخصر، ليمنحها لفتة مميزة.

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مريم سيف بفساتين محدِّدة للخصر

مريم سيف



تعتمد البلوجر المصرية، مريم سيف،على خطوط الموضة بشكل كبير في إطلالاتها المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما إنستغرام؛ حيث يتابعها فيه أكثر من مليون شخص، ولفساتين السهرة في عام ٢٠٢١ لجأت لموضة الفساتين المنفوشة والمحدِّدة للخصر، لذا اختارت فستاناً أحمر بنفشة ناعمة مصمماً بأكمام طويلة ومكسواً بالتطريزات اللامعة، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ فستاناً أبيض مطبعاً برسوم الأزهار وأوراق الشجر ومصمماً بأكتاف مرفوعة، وتميز التصميم بطبقة جانبية في الجزء السفلي منحته إطلالة عصرية.

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إسراء مصطفى بفساتين مطرزة للسهرة

إسراء مصطفى



إسراء مصطفى، مدونة مصرية تنشر العديد من الصور لإطلالاتها وتفاصيل حياتها اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويتابعها على إنستغرام أكثر من مليون شخص، ومن وحيها رصدنا لكُنَّ عدة فساتين مطرزة للسهرة؛ حيث أطلت بفستان من الساتان البنفسجي المطرز بالفصوص الصغيرة في الرقبة والخصر لأناقة أنثوية باهرة، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان باللون البيج مكسوٍّ بالتطريزات الفضية، ومُكمل بطبقة أخرى في الجزء الخلفي لمظهر أكثر احتشاماً.

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وفاء عز الدين بفستان ساتان للسهرة

وفاء عز الدين



لجأت المدونة المصرية وفاء عز الدين لفستان سهرة عصري من الساتان الزهري المصمم بنفشة عصرية مع حزام محدِّد للخصر وأكمام مرفوعة الأكتاف، وطُرز بالفضي في الصدر بأسلوب لافت وأنيق، ونالت إطلالتها إعجاب الكثير من متابعيها على إنستجرام، حيث تمتلك أكثر من مليون و٣٠٠ ألف متابع.

تبحث الكثيرات من النساء عن أفكار وموديلات لفساتين سواريه للمحجبات، ويفكرن في طرق تنسيقها بأسلوب أنيق ومواكب للموضة على طريقة الفاشينيستا، لذا جمعنا لكُنَّ أفكاراً متنوعة لتناسب إطلالاتكن القادمة.

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