البليزر المخمل للرجل لأناقة لافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 08:47 مساءً - يُعد قماش المخمل من الأقمشة الأساسية خلال فصل الشتاء، حيث تدخل في تصميمات مختلف الأزياء، سواء المعاطف أو البليزرات أو السكارفات.

ويتميز البليزر المخمل بأناقته وفخامته، وملائمته للمناسبات والخروجات المسائية، حيث يُضفي على الرجل إطلالة جذابة ومميزة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لك "الخليج 365.نت" أحدث تصميمات البليزر المخمل للرجل، من أشهر الماركات العالمية، لستوحي من بينها التصميم واللون الأنسب إليك:



بليزر أسود من Dolce&Gabbana

بليزر مخمل أسود من Dolce&Gabbana



قدمت ماركة Dolce&Gabbana العديد من التصميمات والألوان للبليزر المخمل، أعجبنا منها هذا التصميم الفخم لبليزر أسود مخمل ذي ياقة عريضة، مع 3 جيوب أمامية بغطاء، وزرار واحد فقط، مع بطانة داخلية سوداء.

ويأتي هذا البليزر الفخم بطول 188 سم، مما يجعله مناسباً للإطلالات الفخمة في المناسبات التي تتطلب إطلالة أنيقة وجذابة.

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بليزر أزرق داكن من Gucci

بليزر أزرق داكن من جوتشي



يُفضل الكثير من الرجال اعتماد البليزر المخمل بألوان مختلفة، وبشكل عصري وجذاب، لذلك قدمت ماركة Gucci مجموعة تصميمات للبليزرات المخمل، بألوان عصرية، أعجبنا منها هذا التصميم لبليزر باللون الأزرق الداكن.

صُمم هذا البليزر الأنيق من قماش المخمل غير اللامع، مع زرار واحد باللون الذهبي، وبطانة من الساتان باللون العاجي، إضافة إلى جيوب أمامية كبيرة الحجم، وياقة عريضة.

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بليزر أخضر داكن من Boss Hugo

بليزر أخضر داكن من Hugo Boss



لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية بالبليزر المخمل، قدمت ماركة Boss Hugo هذا التصميم الأنيق، لبليزر مخمل باللون الأخضر الداكن، ذي ياقة رفيعة مُصممة من طبقتين إحداهما من الساتان الأسود، فيما صُممت بطانة البليزر من الحرير، مع زرار واحد لإغلاق البليزر، وجيوب أمامية بدون أغطية.

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بليزر أسود من Armani

بليزر مخمل من أرماني



قدمت ماركة Armani تصميماً أكثر عصرية وبساطة للبليزر المخمل، حيث صممت بليزر أنيق من المخمل الأسود، ذي ياقة عريضة، وزرارين أماميين للإغلاق، مع جيوب بدون أغطية، وبطانة من الساتان الأسود.

ويناسب هذا التصميم البسيط الإطلالات المسائية الكاجوال، حيث يُمكن ارتدائه مع حينز أسود أو بنطلون قماش باللون الرمادي، مع قميص أبيض، لإطلالة أكثر بساطة وأناقة.

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