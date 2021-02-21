فتاة دنماركية تثير الجدل.. لم تزل شعر وجهها لمدة عام: فخورة بنفسي «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ فتاة دنماركية، حيث أظهرت شعر وجهها بكثافة، مثل الرجال، ولم تقم بإزالته على مدار فترة طويلة.

الفتاة: معايير الجمال المفروضة على النساء «سخيفة»

وقالت الفتاة التي تدعى إلدينا جاجانجاك، البالغة من العمر 31 عاما، إنها سئمت من معايير الجمال السخيفة التي تُفرض على النساء، خاصة عندما يتعلق الأمر بإزالة الشعر، حيث قررت عدم حلق شعرها منذ مارس الماضي، أي ما يقرب من عاما كاملا، حسب موقع nypost.

الفتاة تتخلى عن أدوات إزالة الشعر

وتخلت «إلدينا» عن أدوات إزالة الشعر والتجميل التي اعتادت على استخدمها لإزالة شعر وجهها كاملا، وقالت إنها تشعر بأنوثة بالغة مع ظهور شعر وجهها.

وكشفت الفتاة الدنماركية، أن الرجال يحدقون أعينهم بها في الشارع عند رؤيتها، بسبب ظهورها بشكل خارج عن المألوف، مستنكرة ردود افعالهم، قائلة: «ألا يترك الرجال شعر وجههم، ويعيشون دون انتقادات موجهة إليهم، فأنا لا أرى الموضوع مقززا على الإطلاق».

وتابعت الفتاة الثلاثينية: «قررت عدم إزالة شعر وجهي لأنني أرى أن الرجال يرغبون في الارتباط بي بسبب ملامحي فقط، ولا ينظر أحدا منهم لشخصيتي وجوهري من الداخل، لذا قررت أن ابقى على طبيعتي التي خُلفت بها، مع الشعور بالثقة الكبيرة في نفسي وفخورة بها، ولا أشعر بالخجل تماما من مظهري الجديد، وأصبحت أتقبل جميع الانتقادات بصدر رحب».