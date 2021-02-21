حكم غُسل والصلاة على المرأة حال وفاتها عند الولادة.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين حول «إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة، فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟»، وذلك خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاء رد «الإفتاء»، بأن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها.

واستشهدت دار الإفتاء، لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا»، ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.

خالد الجندي يُهاجم مصطفى العدوي

من ناحية أخرى، استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تصريحات المدعو مصطفى العدوى، والذين يطلقون عليه شيخ، حيث يتحدث فى قضية تنظيم الأسرة، التى بها أمرين شرعى ووطني، لافتًا إلى أن العدوى يروج لأفكار بدون علم كثيرًا ويتبع أسلوب مخالفة الدولة فى قضايا تهم الصالح العام، وذلك بالمخالفة قول سيدنا النبى محمد: «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج « لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، : «فى العام الماضى، صدرت لمصطفى العدوي فتوى بالصلاة امام المساجد بالمخالفة لقرارات الحكومة فى حماية الناس من وباء كورونا فى عز شدته، وكانت كل دول العالم أغلقت المساجد بما فيها السعودية، و دلوقتى بيقول لا يوجد شيئ اسمه تنظيم الأسرة ويصفها انها مؤامرة على الإسلام».