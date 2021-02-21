بعد تصريحاتها بقراءة المعوذتين قبل الرقص.. 10 معلومات عن اللبنانية إليسار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الراقصة اللبنانية إليسار الجدل حولها، عقب تصريحاتها خلال استضافتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد» الفضائية، بعدما كشفت عن حبها لسماع وقراءة القرآن الكريم، على الرغم من ديانتها المسيحية.

الراقصة اللبنانية: بقرأ المعوذتين قبل صعودي للمسرح

وخلال اللقاء قالت الفنانة اللبنانية: «ناس كتيرة بتنتقد وتقول فنانة، بس الإيمان بقلبنا، وقبل ما بطلع على المسرح بقرأ المعوذتين، وبكون حاطة عبايتي عليا وبكون محتمشة، وما ببين مني شيء، وبقرأهم حماية لحالي من العيون وقصص كتيرة، وما فيها شئ، إحنا عائلات كتير مسيحية بلبنان وبيشغلوا القرآن في بيوتهم».

معلومات عن الراقصة اللبنانية إليسار

ويرصد «هُن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الراقصة إليسار:

- اسمها الحقيقي ماري أبو مراد.

- من مواليد عام 1981، أي تبلغ من العمر 41 عامًا.

- وُلدت لعائلة تنتمي للطبقة المتوسطة.

- التحقت في بداية حياتها بإحدى المدارس المتخصصة لدراسة التمريض، قبل أن تتجه إلى مجال الرقص.

- اشتهرت كإحدى الراقصات العربيات المثيرات.

- كانت البداية الفنية لمشوارها الفني من خلال مشاركتها في برنامج «استوديو الفن».

- بدأت بتقديم عروض الرقص في المناسبات الخاصة كحفلات الزفاف والمطاعم المحلية في لبنان، إلى أن أخذ سطع نجمها وانتشر صيتها وأصبحت تحيي حفلات راقصة في عدد من بلدان الخليج، وصولا إلى لندن وباريس وموناكو والهند.

- توجهت الفنانة اللبنانية بعد ذلك إلى الغناء، حيث اشتهرت كفنانة استعراضية تجمع بين الرقص والغناء، فأصدرت أول كليب مصور لها يحتوي على رقصتها المصاحبة لأغنية «أعطني أكثر» التي جمعت من خلالها بين الأداء الغربي والشرقي، كما أصدرت أول ألبوماتها الغنائية عام 2005.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما يقرب من 600 ألف شخص.

- تتميز بإطلالتها الجريئة عبر تطبيق «إنستجرام».