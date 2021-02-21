رانيا يوسف تُحاكم بسببه.. نزار الفارس يثير الجدل مجددا بسبب تصريحات الراقصة «إليسار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد حلقتها مع الإعلامي نزار الفارس، والتي تحدثت خلالها عن مفاتنها وأنوثتها، وكذلك عن الحجاب والقرآن الكريم، ما دفع المحاميين أشرف فرحات وأشرف ناجي، لتحريك دعويين قضائتين ضدها بتهمة إثارة الجدل والظهور غير اللائق.

وفي أولى جلسات محاكمة الفنانة على خلفية القضيتين، قضت محكمة جنايات جنح قصر النيل ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي، فيما قررت المحكمة تأجيل دعوة أخرى إلى جلسة 28 فبراير الجاري.

وفي الوقت الذي تُحاكم فيه الفنانة على خلفية تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، تألق الأخير بحلقة جديدة مع الراقصة اليسار.

وأثارت الحلقة جدلاً واسعًا، فور عرض الإعلان الترويجي لحوارها مع نزار الفارس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلقت فيه تصريحات جريئة، أبرزها اعتيادها قراءة الموعذتين قبل صعودها إلى خشبة المسرح، رغم اعتناقها المسيحية، فضلاً عن سماعها آيات من القرآن الكريم على الهواء مباشرة.

وكان نزار الفارس، استضاف الفنانة رانيا يوسف في أولى حلقات برنامجه «مع الفارس»، حيث أثارت الحلقة جدلاً كبيراً منذ طرح إعلانها الدعائي، وذلك بعد حديث «يوسف» عن مؤخرتها ووصفها بـ«المميزة»، على هامش سؤالها عن فستانها، في حفل ختام الدورة الثانية والأربعين، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتحدث نزار الفارس، خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية مي العيدان، عن كواليس لقاءه بالفنانة رانيا يوسف، قائلًا، «ممكن أعمل لقاء تاني مع رانيا يوسف، هي صادقة كثيرًا وقلب أبيض ومصطلحاتها تخونها ومو متل ما إحنا نعرفها على الشاشة، إنسانية تقية ومحترمة وهادئة ومتواضعة جدًا، وجمهورها كبير، مشكلتها مرات يخونها التعبير، هي مثالية زيادة عن اللزوم».

واختتم، «قالتلي بمكالمة نزار ممكن اتأذي عندي بنات، خايفة شيل موضوع الحجاب، ما ابدا أزعل منها».