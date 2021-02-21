أول تعليق من نزار الفارس على براءة رانيا يوسف: فرحتلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علّق الإعلامي العراقي، نزار الفارس، على براءة الفنانة رانيا يوسف من التهم المنسوبة لها، والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، قائلا: «فرحتلها والله»، وتابع خلال حديثه لـ«هُن»: «مبسوط ليها وفرحتلها.. مبروك على البراءة».

براءة رانيا يوسف

وكانت محكمة جنايات جنح قصر النيل، قضت اليوم ببراءة الفنانة رانيا يوسف من التهم المنسوبة لها والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، فيما قررت المحكمة تأجيل دعوة أخرى كانت قد أقيمت ضدها إلى جلسة 28 فبراير الجاري.

وعُقدت، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف على خلفية دعوى أقيمت ضدها في القضيتين رقمي 388 و888 لسنة 2021، تقدما بهما المحامين أشرف فرحات و أشرف ناجي، على إثر الاتهامات الموجهة ليه، بإثارة الجدل إثر الظهور غير اللائق والذي يتضمن إظهار مفاتن جسدها والتحدث عنها بجرأة وبأسلوب فج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، أثيرت ضد الفنانة موجة كبيرة من الغضب ضد رانيا يوسف، عقب تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي نزار الفارس، حيث تحدثت من خلالها الفنانة عن أحد المفاتن في جسدها قائلة: «طب هي حلوة أخبيها ليه» مستدلة بالآية القرآنية: «وأما بنعمة ربك فحدث»، الأمر الذي دفع القناة إلى حذف المقطع المسجل والمصوّر من اليوتيوب، إلاّ أنّ المحامي قد أكّد أنّ الفعلة لم تسقط بحذف مقطع الفيديو: «كده التهمة بتتأكد عليها أكتر والحذف مش حل».

وشهدت قاعة المحكمة بالطابق الأرضي حضور محامي الإدعاء، إضافة إلى طارق العوضي محامي الفنانة، وغابت الفنانة رانيا يوسف عن حضور الجلسة.