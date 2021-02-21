6 أطعمة تتلف الكبد أبرزها المشروبات الغازية والتوابل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تؤثر بعض الممارسات اليومية الخاطئة على الكبد الذي يعد من الأعضاء الحيوية في الجسم، وبالتالي قد يتعرض لضرر شديد على المدى البعيد نتيجة تناول بعض الأطعمة التي تقلل كفاءته.

ونشر موقع «إيت زيث» الأمريكي، 6 أطعمة مختلفة، أوضح أنها قد تسبب أضرارًا كبيرة لجهاز الكبد، ونصح بالابتعاد عنها لأنها تؤدي إلى زيادة نسبة الدهون على الكبد، ونشر الموقع إحصائية تفيد بأن هناك أكثر من 4 ملايين أمريكي يعانون من أمراض الكبد نتيجة الإفراط في تناول هذه الأطعمة، وهي كالآتي:

1- المشروبات الغازية

يعد تناول المشروبات الغازية من العادات السيئة التي اعتاد عليها معظم الناس بمختلف أعمارهم، ويؤدي الإفراط في تناولها لتسمم الكبد الذي لا يتحمل الكميات الكبيرة من الفركتوز الموجود بها.

2- بعض التوابل

كثير من الناس يفضلون استخدام الكاتشب والتوابل على وجباتهم المختلفة وبشكل يومي، لأنها تعطي الطعام مذاقًا رائعًا، ولكن بها كمية من السكريات لا تظهر، ومن ثم فإتن الإفراط في تناولها يؤدي إلى تلف الكبد.

3- الزيت النباتي

يتأكسد الكبد الدهني بصورة كبيرة بالزيت النباتي لانه يؤدي إلى تلفه، وينصح بتقليل استخدامه في طهي الأطعمة.

4- البطاطس المحمرة

تعد البطاطس المحمرة من الأطعمة المفضلة لدى الصغار والكبار، وبالتالي تتواجد بصورة شبه يومية على مائدة وجبة الإفطار، وتؤدي إلى تلف الكبد سبب احتوائها على سعرات حرارية عالية لأنها غنية بالدهون المشبعة، كما تؤدي إلى زيادة دهون الكبد ومقاومة الأنسولين.

5- الخبز الأبيض

يعتبر الخبز الأبيض مصدر للكربوهيدرات التي تفتقد إلى الألياف، وبالتالي ينتج عنها ارتفاع في نسبة الجلوكوز في الدم، ما يؤدي إلى ترسب الدهون في الكبد.

6- اللحوم الباردة

يؤدي تناول اللحوم الباردة بنسبة كبيرة إلى حدوث خلل في وظائف الكبد، بسبب احتوائها على عنصر الصوديوم الذي يؤدي إلى اختلال في نسب السوائل في الجسم.