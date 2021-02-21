أول مذيعة بـ«متلازمة داون» لـ«هن»: اتعلمت رياضة جديدة في 3 شهور.. وهشارك في بطولة الجمهورية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت رحمة خالد أول مذيعة من أصحاب متلازمة داون في مصر، إنها قررت خوض تحدٍ جديد في مجال الرياضة، من خلال تعلمها لتنس الطاولة «بنج بونج»، واستعدادها للمشاركة في بطولة الجمهورية المقبلة، المقرر عقدها قريبًا.

رحمة حسن: هأخد بطولة الجمهورية في البنج بونج

وأضافت مذيعة برنامج «8 الصبح»، خلال حديثها لـ«هن»: «قولت لازم أعمل إنجاز جديد، وقررت أتعلم البيج بنج لإني حبيت اللعبة دي»، لافتة إلى أنها تعلمت هذه الرياضة خلال 3 أشهر فقط، مع التزامها بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتكثف الإعلامية الشابة جهودها، استعدادًا للبطولة، ساعية للحصول على المركز الأول بها: «بحب كل فترة أدخل قدام نفسي في تحد جديد، لإني عارفة إني قد كل ده، وإن مفيش مستحيل».

وفي سياق آخر، أعربت رحمة حسن عن سعادتها بمشاركتها في حملة «خلاويص» التابعة لمؤسسة «مصر الخير»، والتي تهدف إلى سداد ديون الغارمات في مختلف محافظات مصر: «بحلم إن مصر ميبقاش فيها ولا غارمة».

وتحلم أول إعلامية من أصحاب متلازمة داون بتقديم برنامج خاص بذوي الهمم، والتوعية بحقوقهم، والحديث عن قدراتهم الاستثنائية.

إنجازات رحمة حسن الرياضية

جدير بالذكر أن رحمة خالد، بطلة مصر في السباحة والتنس وكرة السلة، وفازت بعدد كبير من الميداليات منها 7 دولية، كما حصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق قسم دراسات سياحية دفعة مايو 2018.

وتعد رحمة بطلة مصر في السباحة منذ عام 2008 حتى الآن، حيث مثلت مصر في عدد كبير من الدول في بطولات رياضية ومؤتمرات دولية، منها سوريا ولبنان وكوريا وعمان وأبوظبي وإيطاليا وأخيرا أمريكا، كما مثلت مصر في البطولة الإقليمية السابعة للالمبياد الخاصة التي أقيمت في سوريا عام 2010، وحصلت على 4 ميداليات، منها 2 ذهب وفضية وبرونزية، كما مثلت مصر في لبنان 2012 كمتحدث رسمي عن ذوي الإعاقة عن منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا مع الأولمبياد الخاص في مؤتمر الشباب والمدارس.

ومثلت رحمة خالد مصر في مؤتمر الشباب العالمي المقام بكوريا عام 2012، وفي بطولة العالم للأولمبياد الخاص كمتحدث رسمي، إضافة إلى أنها مثلت مصر في سلطنة عمان في ديسمبر 2013 مع منتخب مصر في التنس الأرضي، وحصلت على ميدالية برونزية.

وفِي البطولة الإقليميه الثامنة التي أقيمت بمصر في ديسمبر 2014، ألقت كلمة للاعبين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من سفراء 28 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشاركت منتخب مصر للتنس الأرضي وحصلت علي ميدالية برونزية.

وفِي عام 2015 رُشحت رحمة خالد كعضو في المجلس الاستشاري الإقليمي الدولي، كأول عضو من ذوي متلازمة داون، وحضرت الاجتماع الأول في أكتوبر من نفس العام في أبوظبي.

وفِي يوليو 2016 مثلت «خالد» مصر في إيطاليا مع منتخب مصر للسباحة التابع للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية في بطولة العالم للداون سيندروم، وحصلت علي الترتيب الثالث في تصنيفها، والسابع علي العالم في التتابع ولها العديد من الأنشطة.