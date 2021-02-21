آمنة نصير لـ«هن»: منع ديانا كرزون خادمتها من الخروج «عبودية مستحدثة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هجوم واسع وانتقادات تعرضت لها الفنانة الأردنية ديانا كرزون، وذلك تعقيبًا على تصريحاتها في إحدى الفيديوهات المصورة بعدم السماح لعاملتها المنزلية بالخروج من المنزل، إذ اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المطربة نوعًا من العبودية.

هناك فرق بين الطاعة والاستعباد

وعلقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على تصريحات الفنانة الأردنية قائلة: «من المفترض أن الخادم له جزء كبير من طاعة مخدومه، طالما تأخذ أجرًا، فلابد أن يكون هناك نوع من الاحترام المتبادل مع التفريق بين الطاعة المهذبة بين السيدة ومخدومها، وبين الاستعباد، وهذا ما حدث من قبل المطربة الأردنية لضبط إيقاع العلاقة داخل المنزل».

نوع من العبودية المستحدثة

وتعقيبًا على تصريحات «كرزون» تقول «نصير» لـ«هن»: «هناك بعض الخادمات يجهلن التعامل السلوكي الخاص بالمنزل، لكن ما حدث مع خادمة الفنانة الأردنية بالطبع أحد أنواع الاستعباد المستحدث، وتعدى حدود الأدب بين الخادمة ومخدومها، والتي من حقها أن تذهب إلى المكان الذي تريده طالما خارج ساعات العمل، وطالما استأذنت مخدومها، خاصة في حالات الضرورة، فالخدمة المنزلية لا تعتبر استعبادًا للخادمة».

كرزون: الموضوع قد يصل إلى السرقة والقتل

وقالت «كرزون» إنها ضد إعطاء خادمتها المنزلية حرية خارج نطاق المنزل والأسرة، وأن والدتها التي اتخذت هذا القرار، معقبة «الواحد بيخاف من قد ما بسمع قصص لهيك المشاكل رح تكون أقل واريح للرأس، لأنو ما إن طلعت من البيت حتى صار عندها ناس ومعارف، وممكن يلعبوا براسها ويصل الموضوع للسرقة والقتل».