أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد البراءة من الفعل الفاضح: مقطع فيديو و«كاجوال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية «أستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو مقتضب لها، من أحدث مشاهد أعمالها الفنية، في أول ظهور لها، عقب براءتها من ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد.

وظهرت الفنانة بأزياء كاجوال فاتحة اللون بأكمام طويلة، مع شعر منسدل ومكياج بسيط خلال تناولها مشروب داخل «مج»، أثناء استماعها مبتسمة لأحد الأشخاص الجالسين أمامها في العمل الفني.

ووجهت رانيا يوسف الشكر للمحامي طارق العوضي، والقضاء المصري على تنفيذ العدالة، والذي وصفته بـ«راعي الحقوق والحريات».

تفاصيل براءة رانيا يوسف

قضت محكمة جنايات جنح قصر النيل، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من التهم المنسوبة لها والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، فيما قررت المحكمة تأجيل دعوة أخرى كانت قد أقيمت ضدها إلى جلسة 28 فبراير الجاري.

وعُقدت، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف على خلفية دعوى أقيمت ضدها في القضيتين رقمي 388 و888 لسنة 2021، تقدما بهما المحامين أشرف فرحات و أشرف ناجي، والتي تتهم الفنانة بإثارة الجدل إثر الظهور غير اللائق والذي يتضمن إظهار مفاتن جسدها والتحدث عنها بجرأة وبأسلوب فج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثيرت موجة من الغضب ضد رانيا يوسف وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي نزار الفارس، والتي بثت عبر قناة الرشيد العراقية، تحدثت من خلالها الفنانة عن أحد الأجزاء الحساسة في جسدها قائلة: «طب هي حلوة أخبيها ليه» مستدلة بالآية القرآنية: «وأما بنعمة ربك فحدث»، الأمر الذي دفع القناة إلى حذف المقطع المسجل والمصوّر من اليوتيوب بعد إدراك رانيا يوسف أنّ ما قامت به هو خطأ جسيم، إلاّ أنّ المحامي قد أكّد أنّ الفعلة لم تسقط بحذف مقطع الفيديو: «كده التهمة بتتأكد عليها أكتر والحذف مش حل».

وشهدت قاعة المحكمة بالطابق الأرضي حضور محامي الإدعاء، إضافة إلى طارق العوضي محامي الفنانة، وغابت الفنانة عن حضور الجلسة.