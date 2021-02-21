محامي رانيا يوسف لـ«هن»: «تصريحاتها تعرضت للفبركة.. ولم تدعو لخلع الحجاب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث طارق العوضي، محامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، عن براءة موكلته الفنانة رانيا يوسف من التهم المنسوبة لها، والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، قائلًا إن تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد»، تم «فبركة» أجزاء فيها.

طارق العوضي: حصل «قص ولزق» في حلقة رانيا يوسف

وتابع العوضي حديثه لـ«هن»: «حصل قص ولزق في الحلقة، رانيا ذكرت الآية القرآنية (أما بنعمة ربك فحدث) ردًا على سؤال عن رأيها في استعراض محمد رمضان لسياراته وممتلكاته، راح هو قص كلامها وركبه على إجابة سؤال استعراض مفاتنها ومؤخرتها»، مضيفًا أن الإعلام ادعى علم الفنانة بالأسئلة قبل الحلقة، وهو أمر غير صحيح، حيث أن رانيا يوسف فوجئت بعدة أسئلة.

وأردف طارق العوضي، أن الفنانة طلبت من الإعلامي حذف إجابتها الخاصة بالحجاب، إلا أنه لم يفعل ذلك، مستطردًا: «عايز أكد إن رانيا مادعتش لخلع الحجاب.. أو طلبت من البنات عدم لبسه.. هى قالت رأيها الشخصي وليس الديني».

وأشار إلى أنه ضد التفتيش حول نوايا الآخرين، وهذا هو دوري الذي يتمثل في الدفاع عن القانون أكثر من الأشخاص: «كلامها مكانش فيه دعوة ضد الحجاب، أو إن الناس تلبس لبس معين، مفيش هنا قصد جنائي تتحاسب عليه قانونًا».

واختتم حديثه بأن الفنانين من قوى مصر الناعمة التي لها تأثير: «هي طلعت بيان اعتذرت فيه على سوء التفاهم، ووضحت كل اللي حصل».

براءة رانيا يوسف

وقضت محكمة جنايات جنح قصر النيل، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من التهم المنسوبة لها والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، فيما قررت المحكمة تأجيل دعوة أخرى كانت قد أقيمت ضدها إلى جلسة 28 فبراير الجاري.

وعقدت، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف على خلفية دعوى أقيمت ضدها في القضيتين رقمي 388 و888 لسنة 2021، تقدما بهما المحاميان أشرف فرحات وأشرف ناجي، وتتهم الفنانة بإثارة الجدل إثر الظهور غير اللائق والذي يتضمن إظهار مفاتن جسدها والتحدث عنها بجرأة وبأسلوب فج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثيرت موجة من الغضب ضد رانيا يوسف وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي نزار الفارس، والتي بثت عبر قناة الرشيد العراقية، تحدثت من خلالها الفنانة عن أحد الأجزاء الحساسة في جسدها قائلة: «طب هي حلوة أخبيها ليه» مستدلة بالآية القرآنية: «وأما بنعمة ربك فحدث»، الأمر الذي دفع القناة إلى حذف المقطع المسجل والمصوّر من اليوتيوب بعد إدراك رانيا يوسف أنّ ما قامت به هو خطأ جسيم، إلاّ أنّ المحامي قد أكّد أنّ الفعلة لم تسقط بحذف مقطع الفيديو: «كده التهمة بتتأكد عليها أكتر و الحذف مش حل».

وشهدت قاعة المحكمة بالطابق الأرضي حضور محامي الإدعاء، إضافة إلى طارق العوضي محامي الفنانة، وغابت الفنانة عن حضور الجلسة.