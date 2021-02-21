حنان ترك تحتفل بعيد زواجها التاسع: أحلى سنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة حنان ترك، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، بعيد زواجها التاسع.

وعادت الفنانة بعد فترة طويلة من الغياب، عن السوشيال ميديا، وشاركت صورة تجمعها بزوجها محمود مالك.

وتغزلت الفنانة في زوجها، قائلةً، «زي النهاردة من 9 سنين، كان أول مرة نشوف بعض، أحلى سنين عدت وإن شاء الله اللي جاي أحلى».

وظهرت حنان برفقة زوجها محمود مالك، مرتدية أزياء محتشمة باللون الرمادي، وغطاء للرأس، فيما توشحت شال باللون الأحمر القاتم، مع حقيبة سوداء، فيما ارتدى الزوج ملابس شتوية كاجول.

الفنانة حنان ترك، ارتدت الحجاب منذ سنوات، وقامت بالعديد من الأعمال وهي ترتديه، لكنها فضلت الاختفاء عن الأنظار لسنوات عدة، للتفرغ لرعاية أسرتها وشؤون حياتها.

وتعرّضت الفنانة حنان تُرك إلى الانتقادات بعد تداول لقطات مُصورة مع ابنتيها، «مريم» و«منى»، وتتحدث إحدى الطفلتين باللغة الإنجليزية بدلًا من العربية.

وتعحب المتابعون من أسباب عدم اهتمام الفنانة المُعتزلة بنطق الفتاة كلمة «أرنب» بالعربية، فضلًا عن تقديم نصائح حول ضرورة تعليمها لغتها وتدريبها على قراءة القرآن الكريم.

ولدى «ترك» 5 أبناء، وتزوجت أكثر من مرة في بداية حياتها، ثم من رجل الأعمال أيمن السويدي لمدة شهر ثم انفصلا بعد خلافات ولم تنجب منه أي أطفال، ثم تزوج السويدى من الفنانة الراحلة ذكرى.

وتزوجت الفنانة حنان ترك للمرة الثانية، من رجل الأعمال خالد خطاب واستمر الزواج لسنوات وأنجبت منه طفلين، هما «يوسف» و«آدم»، ولكنهما انفصلا بعد خلافات، ثم عادت «ترك» من جديد لخالد خطاب ولكنهما انفصلا في النهاية.

وفي عام 2008 تزوجت الفنانة حنان ترك، من رجل أعمال سعودي ولم تعلن عن اسمه، وأنجبت منه طفلًا واحدًا وأطلقت عليه اسم «محمد».

كما تزوجت من رجل الأعمال محمود مالك وأنجبت منه ابنتيها «مريم» و«منى».