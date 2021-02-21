5 أطعمة تقضي على الجوع المستمر وتمنح إحساسا بالشبع أبرزها العدس

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الجسم في العادة إلى العديد من العناصر الغذائية للقضاء على الإحساس بالجوع بشكل مستمر، لذا لابد من الانتباه إلى الوجبات التي يتناولها الفرد بهدف اختيار الأطعمة الصحية.

حسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن هناك أكلات تعطي إحساسًا بالشبع لفترات طويلة، وتجنب سلبيات الإفراط في استهلاك الأطعمة خاصة، تلك التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، والتي يمكن استبدالها بأطعمة مثل الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من المواد الدهنية، إذ تمنح هذه الأطعمة شعورًا بالشبع مع استهلاك سعرات حرارية أقل.

1- الأفوكادو

الفواكه تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، والأفوكادو مناسب بشكل كبير، ويمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة، بحسب كثير من الدراسات.

من المعروف أن حبة الأفوكادو الواحدة الطازجة تحتوي على 72% ماء، و13 جرامًا من الدهون الأحادية غير المشبعة، و10 جرامات من الألياف.

2- اللوز

في الآونة الأخيرة، أظهرت دراسات أن أنواعًا كثيرة من المكسرات المختلفة، أبرزها الفول السوداني والفستق، والتي تساعدك بشكل كبير على الشعور بالشبع، فيما ركزت دراسات أخرى على مكسرات معينة، حيث أشارت الأدلة الحديثة إلى أن اللوز فعال بشكل خاص كوجبة خفيفة صحية.

واللوز يعد من المكسرات الغنية بالبروتينات والألياف والدهون، وقليل الكربوهيدرات والطاقة القابلة للهضم، إلى جانب احتوائه على الكثير من المغذيات.

3- العدس

ومن البقوليات التي تساعد على الحفاظ على عملية الشبع لفترات طويلة العدس، وهو غني بالألياف وكذلك البروتين، ويمكن أن يكون للأطعمة الغنية بالبروتين في حد ذاتها تأثير إيجابي على الجوع والشبع من خلال عملية هضم البروتينات بشكل أبطأ من الكربوهيدرات.

وتمكنت بعض الدراسات من إظهار أن الوجبات التي تعتمد على الأطعمة البقولية تؤدي إلى زيادة الشبع بنسبة تصل إلى 31%، خاصة في حالات الجوع الحاد، كما يمكن أن تساعد في ذلك الوجبة التي تحتوي على العدس أو البقوليات الأخرى، مثل الفاصولياء واللحم.

4- الشوفان

ولا تختلف حبوب الشوفان عن باقي الأكلات السالف ذكره، إذ يعد الشوفان مصدرًا غنيًا بالألياف، ويعمل على توفير الكربوهيدرات وإمداد الجسم بالطاقة على مدى فترة زمنية أطول، وهذا يضمن الإحساس بالشبع لمدة أطول وتوازن مستوى السكر.

طريقة عمل نوجة باللوز خطوة بخطوة

طريقة عمل سلطة دجاج

وفي عام 2014، أكدت بعض الدراسات أنه بالمقارنة مع حبوب الإفطار الأخرى، فإن دقيق الشوفان يساعد على الشعور بالامتلاء بعد الأكل، ويقلل من الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.

5- الزبادي

لا شك أن الزبادي جزء أساسي من الأنظمة الغذائي الصحية، إذ يحتوي على البروبيوتيك وكذلك البروتينات الهامة جدًا، فضلًا عن الكالسيوم والماغنيسيوم وفيتامين «ب 12» الذي لا غنى عنه بسبب ارتباطه بالجهاز العصبي وأحماض دهنية مختلفة.

ويمكن للزبادي أيضًا أن يعزز الشعور بالشبع، وقدمت العديد من الدراسات أدلة على قدرات الزبادي على ذلك.