9 معلومات عن دينا فؤاد بطلة «جمال حريم»: مواليد المنصورة وبدأت مشوارها كمذيعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات معدودة، على استضافة أبطال مسلسل «جمال حريم» في برنامج «مساء DMC»، ومن بينهن الفنانة دينا فؤاد، التي خطفت الأنظار بدورها في العمل الدرامي الذي تصدر محرك البحث «جوجل»، وسط مئات آلاف التعليقات التي عبرت عن إعجابها بالمسلسل الذي جمع بين التشويق والإثارة والرعب.

تمكنت دينا فؤاد من تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عدة مرات خلال عرض المسلسل، خاصة عقب مشهد مقتلها ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من العمل الدرامي

من هي دينا فؤاد؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن الفنانة دينا فؤاد، عقب تصدرها ترند «تويتر» خلال الفقرات التالية.

1- دينا فؤاد من مواليد المنصورة في محافظة الدقهلية.

2- لديها ابنة وحيدة.

3- بدأت مشوارها المهني في العمل بالمجال الإعلامي كمذيعة في قناة «الحرة».

4- انطلقت في المجال الفني عام 2007 خلال تجسيدها دور في مسلسل «سعد الدالي».

5- من أبرز أعمالها الدرامية «الاختيار»، و«جمال حريم»، و«الحلال»، و«الأخ الكبير».

6- من أبرز أعمالها في السينما «قرمط بيتمرمط»، و«ساعة رضا»، و«المواطن برص»، و«فاصل ونعود».

7- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يتجاوز 2.5 مليون متابع.

8- تحرص على حضور عروض الأزياء في مصر لمصممين مصريين وعرب، من بينهم بهيج حسين.

9- منذ 2017، أكدت العديد من الصحف المصرية والعربية نبأ زواجها من نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري المعتزل أحمد حسن، الملقب بـ «الصقر» و«عميد الكرة المصرية»، لتؤكد الراقصة دينا نبأ زواجهما في تصريحات إعلامية في 2020.