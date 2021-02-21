تسريحات مناسبة للشعر الطويل من تارا عماد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 فبراير 2021 12:34 مساءً - تلفت الممثلة وعارضة الأزياء المصرية، تارا عماد، الأنظار إليها دائماً بإطلالاتها المختلفة، ولأن أكثر ما يميز إطلالاتها هو شعرها الطويل الذي يضفي عليها جمالاً أنثوياً خاصاً، فسوف نعرفك اليوم على أبرز تسريحات الشعر التي اعتمدتها مؤخراً؛ لتطبِّقيها بسهولة في مناسباتك القادمة.



ذيل الحصان المنخفض من تارا عماد

ذيل الحصان المنخفض



بعد رواج تسريحات ذيل الحصان المرتفع في المواسم السابقة، والذي ظهر جلياً في عروض الأزياء وبين النجمات العالميّات، تتجه الكثيرات من النجمات لتسريحات الشعر المنخفض لتصبح من أبرز التسريحات المفضّلة لدى النجمات، ومنهن تارا عماد، حيث لجأت للأزياء الكاجوال مع هذه التسريحة؛ لتمنحها لمسة ناعمة وأنثوية.

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تارا عماد بتسريحة الويفي للشعر الطويل

تارا عماد بتسريحة الويفي



ظهرت تارا عماد في المهرجانات الفنية الأخيرة بتسريحة الشعر الطويل بأسلوب الويفي بعدة تسريحات، فمنها نصف الرفعة التي أبرزت بها كثافة شعرها بأسلوب رائع، وفي إطلالة أخرى سرحته بأسلوب مموج وسدلت بعضه على أحد كتفيها، لمنحها لمسة ناعمة وبارزة لملامحها الناعمة.

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تسريحة الكعكة المرتفعة في المناسبات من تارا عماد

تسريحة الكعكة المرتفعة



تُعَدُّ تسريحات شعر الكعكة العالية من أجمل تسريحات الشعر الطويل، حيث تجمعه وتخفي طوله بطريقة مميزة، لذا اتجهت نحوها تارا عماد خلال إطلالاتها في المناسبات، وكانت مسرحة بأسلوب مشدود ومسحوب من الأمام لتليق بالمرأة خلال السهرات والمناسبات الفخمة، وأكملت مظهرها بأزياء كاجوال عصرية مع هذه التسريحة.



ذيل الحصان المرتفع بأسلوب تارا عماد

ذيل الحصان المرتفع



على الرغم من تنوُّع تسريحات الشعر في عالم موضة تصفيف الشعر، فلا تزال تسريحة ذيل الحصان المرتفع من أكثر التسريحات استخداماً؛ وذلك لكونها من تسريحات الشعر الطويل التي تليق بكل الأوقات، وهي عملية وسهلة التطبيق؛ حيث لا تحتاج في الغالب للجوء لمصفِّفات الشعر أو مراكز التجميل، وإن كنتِ بحاجة إلى إطلالة أكثر عصرية، فقد سرحت تارا شعرها بأسلوب الويفي المموج بأسلوب ناعم يُبرز طوله مع تسريحة ذيل الحصان المرتفع، لتناسب المناسبات المختلفة.

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