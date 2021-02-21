بإجمالي 1.5 مليون جنيه.. فتاة تدفع 5 آلاف جنيه يوميا لشخص ابتزها بصور وفيديوهات: خايفة من الفضيحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

1.5 مليون جنيه قيمة ما أنفقته مروة إبراهيم - اسم مستعار-، لإسكات شخص كان يحاول ابتزازها لفترة طويلة وتهديدها بنشر صورها معه، فاضطرت للدفع له مقابل أن يكف عن إيذائها، فحولت ما يقرب من 5 آلاف جنيه كانت ترسلها له بصفة يومية عبر «فودافون كاش» بحسب محمد اليماني، أدمن جروب «قاوم» الذي يدعم ضحايا التحرش والابتزاز.

فريق لاستقبال رسائل الحالات على مدار 24 ساعة

يحكي «اليماني» لـ«هن»، أن الفتاة تواصلت معه لمساعدتها في مشكلتها وإنقاذها من محاولات ابتزازها المستمرة، خاصة أنها لم تعد تستطيع تلبية طلباته المادية التي تتزايد بشكل مستمر: «عندنا فريق بيرد على الرسايل على مدار الـ24 ساعة، وهي كانت من ضمن الحالات اللي بتبعت لنا وحاولنا نساعدها».

دفعت له 1.5 مليون جنيه خوفًا من الفضيحة

استعان «اليماني» بفريق من المحامين يعملون بشكل تطوعي لخدمة حالات الابتزاز والتحرش الجنسي التي تتواصل مع «الجروب»، ومن ثم حاول مساعدتها ووضع حلول ودية في البداية ثم قانونية وأخرى لفضحه من خلال نشر صوره وتفاصيل عنه حتى يكف عن إيذائها: «البنت كانت منهارة وخايفة من أهلها، لأنه هددها بنشر صورها وهي من عيلة كبيرة ودي بالنسبة لها فضيحة فاضطرت تتدفع له».

الشاب هددها بصور وفيديوهات

كانت يهددها بصور لها وهي معه ومقاطع فيديو ومحادثات كانت تخشى أن تصل لأحد أفراد عائلتها، بعد أن وثقت فيه وأحبته، خاصة أنه وعدها بالزواج وغدر بها بعد ذلك: «بيجي لنا قصص مريبة، ومش بس رجالة اللي بيطلعوا واطيين، سبق وفضحنا 4 ستات كانوا بيهددوا رجالة».

يسعى «اليماني» لتحويل «الجروب» لمؤسسة رسمية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي لتساعد ضحايا الابتزاز والتحرش الجنسي على نطاق واسع في كافة المحافظات، ومحاولة استرداد حقوقهم ومنع فضحهم أو الإساءة لسمعتهم.