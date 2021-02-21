تفاصيل جديدة في طلاق كيم كارداشيان من مرشح الرئاسة الأمريكية: تفتقد السعادة معه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة، شهدتها القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طلاق القرن»، بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من زوجها مغني الراب كاني ويست، والذي سبق وأعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة، وانسحب منها بعد نشوب خلافات عدة بينه وبينه زوجته.

تفاصيل طلاق كيم كارداشيان

وذكر مصدر مقرب من نجمة تلفزيون الواقع، لمجلة «فارايتي»، أن كيم كارداشيان طلبت رسميًا الطلاق من زوجها بعد 7 سنوات من الزواج، وسط تأكيد المصدر على أن إجراءات الطلاق تتم بشكل ودي، على أن تكون حضانة أطفالهما الأربعة مشتركة بينهما، حتى لا تتأثر حالتهم النفسية بانفصال والديهما.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، أكدت في مطلع يناير الماضي على طلاق كيم كارداشيان من زوجها، بسبب عدم شعورها بالسعادة معه، ورغبتها في الحصول على المزيد من حريتها.

وأكدت مجلة «بيبول»، أن زوج كيم كارداشيان كان يعلم برغبتها في الانفصال منذ نهاية العام الماضي، وأنه متقبل الأمر رغم حزنه الشديد على عدم اكتمال زواجهما.

ثروة كيم كارداشيان وزوجها

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير إعلامية أمريكية أن ثروة مغني الراب تتجاوز 1.3 مليار دولار أمريكي، بسبب أعماله الغنائية، فضلًا عن مشاركته في الإعلان عن الملابس من توقيع علامته التجارية، فيما تصل ثروة زوجته إلى 900 مليون دولار، والتي جنتها من جهات مختلفة، من بينها نشر صورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فضلًا عن المنشورات الدعائية لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتقاضى على المنشور الواحد 1.2 مليون دولار، فضلًا عن ثروتها من شركة مستحضرات التجميل «KKW Beauty»، والتى تجاوزت مبيعات أكثر من 100 مليون دولار في عام 2018.