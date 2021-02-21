9 معلومات عن جويل بدر بعد خضوعها لـ«تحويل جنسي»: «عبد الوهاب» سابقا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«جويل بدر مثيرة للجدل، يمكن كوني متصححة جنسيًا، بلا هوية من وأنا صغيرة ثنائية الجنس»، هكذا تحدثت المنتجة اللبنانية جويل بدر، عن كواليس طفولتها حتى تم الكشف عنها في عمر الـ17، بعدما قرر الأطباء أن تبقى على حالتها وأن يصبح اسمها «عبدالوهاب بدر الدين»، وذلك خلال لقاءها ببرنامج «شو القصة»، مع الإعلامية رابعة الزيات.

وأشارت المنتجة خلال الحلقة أنها أجرت 3 عمليات، قائلةً، «العمليات كانت كتير صعبة، وحصلت على فتوى من المراجع الدينية والشيوخ، الدين قال لازم تكوني أنثى وحلال ويجوز التصحيح».

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن المنتجة اللبنانية جويل بدر.

1- جويل بدر، منتجة لبنانية.

2- كان اسمها عبدالوهاب بدر الدين.

3- ترفض اسم متحولة جنسيًا، وترى أن المصطلح الأدق هو «متصححة»، وغيرت اسمها ليصبح باسم جويل بدر.

4- كشفت خلال برنامج «شو القصة»، أنها خضعت لـ3 عمليات للتصحيح الجنسي.

5- في عام 2019، طالبت من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بمسح وإزالة كل البيانات والأخبار عنها، وبالفعل تم مسح كل بيانتها ومعلوماتها.

6- ارتدت الحجاب لمدة 3 أشهر، وظهرت به خلال أحد الأغنيات وهي أغنية «الطربوش»، وتخلت عنه بعد فترة قصيرة، ما عرضها للانتقادات.

7- صرحت بأنها ارتدت الحجاب، لأن كان عليها نذر، وعن سبب خلعه، قالت إنها ترجع للتعليقات السخيفة والمسيئة التي كانت تتلقاها.

8- أعلنت خطبتها من حسين نجدي، وشاركت متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بث مباشر، أثناء تقديمه لخطبتها وطلب يدها من والدها، وظهرت خلاله وهي تعانقه وتقبله على أنغام «بالبنط العريض»، للفنان حسين الجسمي.

9- شاركت في العديد من الأعمال الفنية، فقد ظهرت للمرة الأولى كموديل في فيديو كليب بعنوان «شجرة مزينة»، عام 2018.