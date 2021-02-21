سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها على البحر بفستان فضفاض: دع روحك تحلق في السماء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جلسة تصوير جديدة لها بأزياء واسعة، خلال جلوسها أمام البحر، موجهة رسالة لجمهورها، تدعوهم فيها للاستمتاع بالحياة، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

أحدث جلسة تصوير لسيرين عبد النور

وظهرت الفنانة اللبنانية بفستان صيفي أصفر اللون، تميز بأنه فضفاض وبفتحة جانبية وبدون أكمام، فضلًا عن أنه مزين بنقوش متعددة الألوان، بالإضافة إلى كاب طويل، معلقة باللغة الإنجليزية على جلسة التصوير: «استنشق البحر.. أشعر بالسماء.. ده روحك تطير وتحلق في السماء».

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أجمل سيرين بالعالم كله.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي»، و«سيرين تستحق تكون ملكة جمال العرب بلا منازع»، و«الفستان كتير حلو».

ومنذ عدة أشهر، ظهرت الفنانة سيرين عبدالنور، بلوك «غير تقليدي» يظهر نحافتها الشديدة، خلال إحدى جلسات التصوير، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرتدية جامب سوت من اللون البيج من الماركة العالمية فيندي، معلقة: «يوم أحد سعيد، عد ما يمر بك من قوز قزح (رينبو) وليس العواصف»، مطالبة بالتركيز على الإيجابيات وليس السلبيات.

وحينها، تفاعل معها جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، «نحفانة كتير»، و«مالك خسيتي أوي ليه كدة.. أيه اللي حصلك».

سيرين عبد النور تتعرض لانتقادات من مي العيدان

جدير بالذكر أن سيرين عبد النور تعرضت لانتقادات الإعلامية الكويتية، مي العيدان، حيث نشرت فيديو لسيرين خلال أحدث فاعلية شاركت بها، لتنتقد فستانها.

وكتبت مي العيدان، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، في تعليقها على الفيديو، «سيرين عبدالنور شو هالفستان شو ظل ماطلع للحين!».