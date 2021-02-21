طريقة عمل نوجة باللوز خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - النوجة باللوز من الحلوى ذات الشعبية الكبيرة في مصر والوطن العربي، ما يدفع بعض ربات البيوت في البحث عن الوصفة الأصلية لتحضيره في المنزل.

وقدمت الشيف نرمين هنو، طريقة سهلة وسريعة لإعداد نوجة باللوز في المنزل، خلال برنامجها «زي السكر»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير نوجة باللوز

- عسل.

- لوز.

- مكسرات.

- بشر برتقال.

- ربع كوب من السكر.

- سمسم محمص.

- ورق زبدة.

طريقة تحضير نوجة باللوز

1- في الخطوة الأولى، لابد من خلط العسل مع السكر في حلة على النار.

2- ترك الخليط حتى يذوب تماما ثم يتم إضافة السمسم واللوز والمكسرات مع الاستمرار في التقليب على النار.

3- في الخطوة التالية يتم إحضار صينية وتغطيتها بورق الزبدة.

4- فرد الخليط فوق ورق الزبدة وتترك حتى تصبح دافئة ثم تقطع.