فوز الأهلي وأزمات صحية.. مواقف تحدثت فيها لميس الحديدي عن عمرو أديب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، تحدثت الإعلامية لميس الحديدي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الإعلامي عمرو أديب، عقب تعرضه لحادث بسيارته تسبب في نقله إلى المستشفى وتغيبه عن برنامجه «الحكاية»، إلا أنها طمأنت الجمهور على الإعلامي، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وأنه يقيم في المنزل لتلقى العلاج بسبب معاناته من كدمات وآلام في الجسد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الإعلامية عن زوجها عبر القنوات الفضائية، حيث تكرر ذلك الأمر عدة مرات طيلة السنوات الماضية، ورصد «هن» أبرز المواقف التي تحدثت فيها لميس الحديدي عن عمرو أديب خلال الفقرات التالية.

تعرض عمرو أديب لوعكة صحية

منذ 3 سنوات، تحدثت لميس الحديدي خلال برنامجها «هنا العاصمة» عبر «سي بي سي»، عن تعرض زوجها لوعكة صحية شديدة، بسبب الجهد الكبير الذي يبذله في عمله، موجهة الشكر لكل المسؤولين والفنانين والإعلاميين في مصر والوطن العربي الذين تواصلوا معاها للاطمئنان على حالته الصحية.

فوز النادي الأهلي

وخلال الاحتفال بفوز النادي الأهلي بكأس البطولة الكونفدرالية منذ 6 سنوات، قالت الإعلامية مازحة: «أنا بحب أغيظ عمرو لما الأهلي يكسب»، وذلك لأن زوجها من كبار مشجعي نادي الزمالك.

لميس الحديدي لأبلة فاهيتا: متوقعيش بيني وبين جوزي

وخلال استضافة الدمية أبلة فاهيتا، عبر برنامج «القاهرة الآن» العام الماضي، داعبت «فاهيتا» لميس الحديدي، قائلة: «حلو اللي أنتي لابساه، أخيرا عرفنا عمرو فلوسه بتروح فين.. أتاريه يا عيني مبيبدلش البدلة اللي بيطلع بيها»، لترد الإعلامية: «سيبك من عمرو متوقعيش بينا.. وتعالى بقى أسالك أنتي مالك صغرانة كده ومحلوة أنتي شدوكي عند أي منجد».

تطورات الحالة الصحية لعمرو أديب

يشار إلى أن الحديدي قالت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»: «عاوزة أطمن كل الناس اللي بتسأل على عمرو بعد الحادثة الصعبة اللي تعرض لها مساء الثلاثاء الماضي، أنه الحمد لله بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاجاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة».

تابعت: «الدكاترة طمنونا على حالته عموما، لكن هو لسه بيعاني من آلام مبرحة غالبا من الكدمات والرضوض نتوقع أنها تاخد بعص الوقت، وإن شاء الله يحاول يرجع لجمهوره قريبا بإذن الله، لكن هو محتاج يستريح شوية علشان يقدر يرجع تاني، وأنا طبعا ما كنتش هقدر أنزل الشغل أو أكون معاكم إلا وأنا مطمنة عليه أنه بيتماثل للشفاء، وأن حالته تسمح أني أسيبه بعض الوقت، لأن في مثل هذه الأحداث دوري كزوجة بييجي قبل دوري كإعلامية».

كشفت لميس الحديدي لأول مرة عن هوية 4 شباب كان لهم دور كبير في إنقاذ زوجها الإعلامي عمرو أديب للمستشفى وإنقاذه، قائلة: «أنا هنا سأخص بالشكر 4 شباب بالاسم لأنهم هم دول اللي نقلوا عمرو المستشفى بعد الحادث مباشرة وفضلوا معاه لحد ما أنا وصلت مباشرة بعد الحلقة يوم الثلاثاء، المهندس مصطفى عزب، الدكتور كريم النحاس، دكتور طارق سلامة، المهندسة داليدا».

وتابعت «الشباب دول أنا ما أعرفهومش، لكن تصادف وجودهم في نفس مكان الحادث ونقلوه المستشفى وفضلوا معاه لحد وصولي، وكملوا معايا لحد ما اتطمنوا عليه، الشباب دول أنا صممت أخد أساميهم علشان أشكرهم بنفسي، فيه لسه ناس محترمة بجد».