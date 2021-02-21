في ساعتين فقط.. طرق تساعد على إعداد عزومة كبيرة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

توتر تشعر به بعض السيدات وخاصة قبل مرور سنة أولى زواج، وهناك بعض الأمور السهلة التي تساعد على إعداد عزومة كبيرة في ساعتين فقط منها كما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

تجنب المحاشي

تعتبر المحاشي من الأشياء التي تستغرق وقتا طويلا لإعدادها، لأن التحضير والحشو والتسوية يستغرق من الوقت والمجهود.

استبدالها بالصواني

يمكن الاعتماد على تحضير الصواني باللحمة المفرومة أو الطواجن المعمرة باعتبارهم أطباق تفي بالغرض من عدة اتجاهات أولاً باعتبارها نشويات بها لحوم، فضلاً عن شكلها الجميل المميز على سفرة العزومة.

الكفتة والبانيه

المقبلات والسلطات والنواشف جميعها أطباق لا توجد عزومة دونهما، بالإضافة إلى الكفتة والبانيه والبرجر والكبيبة التي توفر الكثير من الوقت.

الأطباق الفويل

الاعتماد على استخدام الصواني الفويل والأطباق ذات الاستعمال الواحد يوفر الوقت في غسيل المواعين بعد العزومات.