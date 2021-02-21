قبل هنا شيحة.. فنانات فاجأن جمهورهن بالظهور بشعر قرمزي (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجأت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شاركت، باللوك الجديد، عقب صبغ شعرها باللون القرمزي الفاتح، معلقة على إطلالتها باللغة الإنجليزية: «الحياة كلها بقى لونها بمبي».

فنانات ظهرن بشعر قرمزي اللون

وسبق الفنانة هنا شيحة بعض الفنانات والإعلاميات، اللاتي قررن مفاجأة الجمهور بالظهور بشعر قرمزي اللون مع اختلاف درجاته، خلال جلسات التصوير والفعاليات المختلفة، «هن» رصد أبرزهن خلال الفقرات التالية.

ومنذ عدة أشهر، شاركت الفنانة هيدي كرم، صورتها بشعر قرمزي اللون انسيابي، متخلية عن اللون البني، معلقة حينها على تلك الإطلالة التي نشرتها على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «شوية جنان كده.. حبيت ده».

أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشعر بمبي، مع أزياء قصيرة فاتحة اللون وبوت طويل، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس في 2019، فضلا عن خضوعها لجلسة تصوير بذلك اللوك الجريء.

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بالسلطانة هويام، صورة لها بشعر بمبي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب في فبراير الماضي.

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير بأزياء جريئة، مرتدية فستان أوف شولدرز غير منقوش، وقبعة قاتمة اللون، مع شعر قرمزي فاتح مموج.

فاجأت الإعلامية بوسي شلبي الجمهور بنيو لوك خلال حفل جوائز الموريكس دور 2019، مطلة بشعر قصير بلوني الأبيض والروز، مع جمبسوت شفافة باللون الفضي مزين بفصوص لامعة، من توقيع هاني البحيري، ومكياج سموكي لمجيد زهر.

إلا أن بوسي شلبي تخلت عن ذلك اللوك بعد ذلك.