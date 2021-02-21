هنا شيحة بعد صبغ شعرها باللون القرمزي: الحياة بقى لونها بمبي (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شاركت الفنانة هنا شيحة، صورا جديدة لها تستعرض خلالها اللوك الجديد، عقب صبغ شعرها باللون القرمزي الفاتح.

وظهرت الفنانة بشعر قصير قرمزي اللون، مع أزياء باللون نفسه خلال جلوسها في المنزل، معلقة باللغة الإنجليزية: «الحياة كلها بقى لونها بمبي».

يأتي ذلك بعد ساعات من مفاجأتها جمهورها بمشاركة عدة مقاطع فيديو عبر خاصية أستوري على «إنستجرام»، خلال استعراض لون شعرها الجديد.

هنا شيحة تهنئ شقيقتها حلا بزواجها

يشار إلى أن هنا شيحة نشرت صورتين من عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على الباحث الإسلامي معز مسعود، الذي أقيم في أجواء عائلية، معبرة عن سعادتها الشديدة لرؤيتها شقيقتها سعيدة بحياتها الجديدة، ومتمنية لها الخير.

وشاركت «هنا» الصورتين عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور «انستجرام» وعلقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

وأضافت: «بحبك أوي يا حلولا النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة يا رب دايما مبسوطة بدعيلكم ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ويراضيكم ويرضى عليكم».

وكان عقد القران أقيم بأحد الفنادق، إذ قرر معز حجز طاولة داخل أحد أدوار الفندق، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين والأصدقاء، الذين لم يتجاوز عددهم 4 أفراد فقط، موضحة أن حلا شيحة، ارتدت فستانا أبيض محتشما دون أي فتحات.

هنا شيحة ومحمود شاهين

وأثارت الفنانة هنا شيحة، الجدل بعلاقتها مع محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، وانطلقت الشائعات حول ارتباطهما عاطفيا، خاصة بعد ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، والحفلات، والأماكن المختلفة، وهم يتشاركان الرقص، أو العناق.

وكان آخرها هو احتفالهما سويًا في احتفالات العام الجديد، إذ تداول فيديو عبر تطبيق «إنستجرام»، وهما يستقبلان العام الجديد، ووثق الفيديو حضن عام 2021، حيث ظهر محمود شاهين وهو يعد تنازليا انتهاء عام 2020، وبداية 2021، ثم ظهرت معه في الخلفية الفنانة هنا شيحة، واحتضنته في الفيديو حتى انتهى العد التنازلي.