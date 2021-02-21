طريقة عمل الإكلير المالح خطوة بخطوة

يعتبر الإكلير المالح من المعجنات الغير تقليدية والشهية، التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات، بالإضافة إلى مساعدتك على تجديد السفرة بأفكار جديدة وجذابة.

ويقدم «هُن» في التقرير التالي طريقة عمل الإكلير المالح بأسهل الخطوات:

مقادير الإكلير المالح

1 كوب دقيق

100 جرام زبدة

1 كوب ماء

ملح

4 بيض

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة برش ليمون

الحشوة

200 جرام كريم تشيز

1 كوب كريمة

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

سلمون مدخن

شبت

كيبرز

ليمونة كاملة

بصل اخضر

طماطم شيري

طريقة تحضير الإكلير المالح

يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل، مع التقليب حتى تتشكل كرة.

يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة.

تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصبح ذهبية اللون.

تترك لتبرد تمامًا

يحشى الإكلير بحشوة الجبنة

يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت

الحشوة

تخلط الجبنة والكريمة مع الثوم البودرة، والليمون