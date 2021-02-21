8 حقائق مرتبطة بمواليد برج الحوت: مؤمن بالحب ومخلص لزوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من 18 فبراير حتى 20 مارس، الأيام التي تتزامن برج الحوت، ومن المعروف أن تكون الشمس في هذا البرج عند أواخر الشتاء، كما أنه من الأبراج المائية التي تتسم بصفاتها المتعددة.

وقدمت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، عددا من المعلومات والحقائق المرتبطة بمواليد برج الحوت، وذلك أثناء حديثها لـ«هن».

كلمة تصفهم

حكيم

بيشوف الحب إزاي

مؤمن بالحب ويعتبره دليل قوة، لديهم عطاء لن ينتهي، ويحتاجون إلى الشعور بالأمان وشخص دائما يدعمهم، ويتسم رجل الحوت بالحنان ويحتاج إلى امرأة قوية تدعمه.

لو وقع في مشكلة

لديه خبرات البشر جميعها، فهو يتسم بالحكمة والبصيرة، ويعمل على تبسيط مشاكله حتى يجد حلولا جيدة لأموره.

لو غضبان

يتسم بالحكمة الشديدة عندما تسيطر عليه لحظات الغضب، غير أنه يحاول الهرب من هذه المشاكل «أستاذ في الزوغان».

نسبة التسامح عنده؟

يتصف أصحاب الحوت بالتسامح الشديد ولديهم تقدير للمشاعر الإنسانية.

رجل الحوت خاين؟

يشعر رجل الحوت بالضعف أمام الجنس الآخر، فهو شخصية تتسم بالرومانسية الشديدة من الممكن أن يدخل في علاقات متعددة لكن بمجرد أن يتزوج يتسم بالإخلاص معها.

بيعامل أولاده إزاي؟

يتميز بالمرح في التعامل مع أولاده، من الممكن أن يصنع من الطعام أشكالا مختلفة حتى يحبه أولاده، ويحب السباحة لذلك يحرص على تعليم أولاده الرياضات المائية.

أكثر لون بيحبه

برج مائي يميل إلى ألوان البحر والأزرق، وأيضًا اللون التركواز المائل إلى الأخضر.