احذري شراء الكحل من المترو: مليان مواد سامة هتدمر العين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استخدام أقلام الكحل الجافة أو السائل لتحديد الجفون والعيون من الداخل، من الأمور التي تهم الفتيات بشكل كبير، وتعد أساسية بحقيبة مستحضرات تجميلهم، حيث أن «الكحل» له القدرة على تحديد مظهر العيون وجعلها أكثر جاذبية، كما يمكن وضعه بحسب شكل وحجم العيون.

وترتفع أسعار أقلام الكحل كنظيراتها من أدوات التجميل، ما يدفع بعض الفتيات لشرائها من أماكن غير موثوقة، أو من داخل عربات المترو من قِبل الباعة المتجولين.

مليان مواد سامة

ومن جانبه، حذّر الدكتور أشرف الهباق، استشاري طب وجراحة العيون، من شراء الكحل مجهور المصدر قائلًا: «دي حاجة بتتحط في العين ازاي استرخص؟، الكحل الرخيص ده مليان مواد سامة».

وتابع استشاري طب وجراحة العيون، خلال حديثه لـ «هُن»: «الكحل بيسبب مشاكل صحية كتيرة للعين ممكن توصل لكوارث».

وسرد عدة مشكلات يسببها هذا النوع من كحل العيون، والتي جاءت على النحو التالي:

- التهاب في منطقة الجفون.

- انسداد في المجرى الدمعي للعين.

- حدوث التهاب في الملتحمة والقرانية.

- الإصابة بجرح لـ القرنية.

- الإصابة بعتامة في القرنية.

كيف تختارين ألوان كحل العيون؟

وفي ذات السياق، يرصد لكِ «هُن» عدة نصائح لاختيار أقلام الكحل الملونة، وفقًا للون عيونك الأساسي، على النحو التالي:

الكحل الأزرق

الاختيار الأفضل للعيون البنية، كما أنه مناسب تمامًا للاستخدام ليلًا أو نهارًا، وعلى خلاف الكحل الأسود.

الكحل الذهبي

استخدمي لون الكحل الذهبي المعدني، لإبراز لون العين العسلي، ولتبدو عيناك أكثر إشراقًا.

الكحل البني

لإبراز جمال العيون الرمادية أكثر يمكنك استخدام الكحل البني المائل إلى الإحمرار.

الكحل الأرجواني

استخدمي الكحل الأرجواني مع العيون الخضراء، وسيدهشك جمال عينيكِ في المرآة.

الكحل الأخضر

يبرُز جمال العيون الزرقاء عند استخدام الكحل ذي اللون الأخضر الغامق، وعمل ظلال داخل العين.