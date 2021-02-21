4 أطعمة غير متوقعة لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يساعد تناول بعض الأطعمة الشتوية على التخلص من الشعور بالجوع الذي يزداد في فصل الثلوج والأمطار أكثر من غيره، نتيجة انخفاض درجات حرارة الطقس، ما يدفع الشخص لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، مثل السكريات والدهون، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وزن الجسم.

موقع "Food.ndtv" استعرض قائمة بأبرز الأطعمة المفيدة في إنقاص الوزن، ومنها وفقا لسبوتنيك:

الجزر

يعتبر الجزر من الخضروات الشتوية الغنية بالألياف التي تستغرق وقتًا طويلًا داخل المعدة لهضمها، ما يمنح الشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي تقليل الشهية، وعدم الرغبة في استهلاك المزيد من الأطعمة، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن.

فاكهة الجوافة

تمتاز باحتوائها على نسب عالية من الألياف الغذائية، (12% من الكمية اليومية الموصى لكل واحدة)، ما يمنح الشعور بالشبع، وبالتالي إنقاص الوزن.

الشمندر الأحمر

يمتليء الشمندر بالألياف المساعدة على إنقاص الوزن، حيث يحتوي كل 100 غ منه على قرابة 43 سعرًا حراريًا، إضافة إلى 10 غ من الكربوهيدرات، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية "USDA".

بذور الحلبة

تمتاز بذور الحلبة بفعالية كبيرة في إدارة مستويات السكر في الدم، وزيادة إفراز الأنسولين، مقابل ذلك تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، من خلال عنصر "غالاكتومانان" الذي تحويه، وهو مكون قابل للذوبان في الماء، ويساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام.