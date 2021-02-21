لايف ستايل

كالفراشة.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها بفستان ساحر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت الفنانة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير لها شاركت بها متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللي كريم بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستاناً أنيقاً واسعا باللون الأزرق، بينما حملت جزءًا منه بيديها وجعلته يرفرف في الهواء، ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا بين معجبيها.

تركت شعرها منسدلا ليتطاير في الهواء، فالتقطت الصور وخلفها مروحة هوائية، ولم تتكلف بارتداء أي إكسسوارات مكتفية بالفستان فقط لتبرز نعومة الإطلالة التي اعتمدت خلالها مكياجا بسيطًا .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا