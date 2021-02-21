منها زيادة إنارة المنزل وتغطية الأثاث.. طرق غير تقليدية لتدفئة طفلك ليلا

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات مع الأطفال في المراحل العمرية المختلفة من أزمة «الغطاء» ليلا، حيث يرغب الطفل عادة في التقلب بحرية في فراشه، ومع برودة الطقس تبحث الأمهات عن طرق لحماية أطفالهن.

سهير: بلف الغطاء عليه.. وبغطيه بأكتر من طبقة

ومن جانبها، تتذكر سهير أحمد، أم لطفل 5 سنوات، معاناتها مع طفلها بعد مرور العام الثانى على ولادته: «بعد ما اتنقل سرير لوحده كل شويه اضطر أصحى علشان اتأكد انه متغطي، بقت اضطر ألف الغطاء عليه وأغطيه بطبقات كتيرة»، حسب حديثها لـ «هُن».

نجوى: بلبس بنتى طبقات لبس كتيرة قبل النوم

طريقة أخرى تتبعها نجوى سيد، مع طفلتها وهي بعمر الـ3 سنوات: «بسبب المشكلة دي بقيت ألبّس بنتي طبقات لبس كتيرة في الجو الشتاء علشان متبردش باليل».

والطريقة الأخرى التي تلجأ لها وضع بطانية أسفل طفلتها حتى لا تشعر بالبرودة: «على مفرش السرير بحط بطانية ثقيلة تحميها من البرد».

بينما لجأت نهى خالد مع طفلها 4 سنوات إلى رفع الغطاء عن قدميه، حتى لا يستطيع إزالة الغطاء، بالإضافة إلى تدفئة قدمه بجوارب ثقيلة قبل النوم، مضيفة أنها بحثت عبر الإنترنت حتى توصلت لتلك الطريقة.

ويلجأ البعض إلى تدفئة الغرف في فصل الشتاء لمد الأطفال بالدفء اللازم.

طرق تساعد على تدفئة غرفة طفلك في الشتاء

تغطية أرضيات المنزل بـ سجاجيد كبيرة الحجم.

تغطية أثاث المنزل ببعض المفارش ذات الخامات الشتوية مثل القطيفة والصوف.

زيادة إضاءة المنزل لأنها ترفع درجات الحرارة.

إدخال اشعة الشمس إلى المنزل في وقت الظهيرة، ثم إغلاق الشبابيك بإحكام.