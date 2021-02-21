الأمهات ترفعن حالة الطوارئ بموسم الامتحانات.. الخروج ممنوع والنوم بنظام

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة ويبدأ طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي الامتحانات، خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس، أما الصف الثالث الإعدادي من المقرر عقد امتحان مجمع لطلابه المواد الأساسية 7 مارس المقبل، وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد الإمتحانات الكترونيا على جهاز التابلت في المدارس في الفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس المقبل.

وتختلف استعدادات كل بيت مصري لاستقبال الامتحانات للمراحل الدراسية المختلفة، حسبما تروي الأمهات.

نورهان: الدعاء المستمر والتغذية السليمة أبرز الاستعدادات

تنتظر نورهان طه، ولي أمر طالبة بالصف الثاني الإعدادي، الامتحانات مكثفة الدعوات لها، مضيفة أثناء حديثها لـ «هُن»، أنها تحرص على التغذية السليمة لأبنائها باستمرار لتقوية المناعة.

وتابعت: «بحرص على تقوية مناعة بنتي بالأطعمة المفيدة وتناول مزيد من الخضروات حتى تساعد على الحفاظ على صحتها قبل بدء الامتحانات».

سلوى: منعت الخروجات الفترة دي بسبب الجو والامتحانات

اتخذت سلوى مجدي قرارا صارما بمنع الخروجات لأبنائها في مراحل الإعدادية والثانوية، وذلك لسببين كما ذكرت هما برودة الجو واقتراب الامتحانات: «الجو ده محتاج جلوس في البيت علشان العدوى وده شجعهم يذاكروا أكتر قبل الامتحانات لاسترجاع المواد المختلفة قبل بداية موسم الامتحانات».

سمية: براقب وبنظم مواعيد النوم

تنظيم مواعيد النوم وسيلة سمية خالد للاستعداد للامتحانات: «أول ما قاعدوا في البيت مواعيد النوم اتلخبطت فرجعت تاني أنظمها بالإضافة انى بحاول أتابعهم في المذاكرة أول بأول، وأحيانا بذاكر معاهم المواد علشان أعرف مستواهم عامل إزاي».

قرارات وزير التربية والتعليم

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن خلال مؤتمر صحفي، مجموعة من القرارات فيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية أبرزها عقد امتحان موحد لطلاب الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول 7 مارس، وجاء من ضمن قرارات وزير التعليم أن امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع ولكن يجب اجتيازه، من لا يرغب في دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول سيمتحن في المنهج كله نهاية العام، احتساب مجموع الطالب بالشهادة الإعدادية على امتحان يونيو فقط.