الامارات | «أوغست».. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوغست».. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قصر بكنغهام، أمس، إن الأميرة يوجيني، حفيدة ملكة بريطانيا، أطلقت هي وزوجها، جاك بروكسبانك، على طفلهما الأول، الذي أنجبته هذا الشهر، اسم أوغست فيليب هوك بروكسبانك، وينطوي الاسم على لفتة ودّ وتقدير للأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، البالغ من العمر 99 عاماً، والذي دخل المستشفى بعد شعوره بتوعك، الأسبوع الماضي.

وذكر القصر في تغريدة على «تويتر» أرفقها بصورة للأميرة وزوجها والمولود: «أعلنت الأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك أنهما أطلقا على ابنهما اسم أوغست فيليب هوك بروكسبانك»، وأضاف: «مسّت الأمنيات الطيبة التي تلقاها الزوجان بمناسبة ولادة طفلهما الأول مشاعرهما».

والمولود هو التاسع في جيل أبناء أحفاد الملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عاماً.

ويوجيني هي العاشرة في ترتيب ولاية العرش البريطاني، والابنة الصغرى لثالث أبناء الملكة، الأمير آندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون دوقة يورك.

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