الامارات | 5 محطات تستعرض «سنوات العرب» على «سكاي نيوز»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محطات تستعرض «سنوات العرب» على «سكاي نيوز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ «سكاي نيوز عربية»، اليوم، بث برنامج «سنوات العرب»، الذي يتكون من خمس حلقات تعرض على مدار الأسبوع حتى الخميس المقبل، لتسليط الضوء على الأوضاع والتطوّرات في دول عربية شهدت اضطرابات في السنوات الـ10 الماضية.

ويشتمل البرنامج، الذي تصل مدته نحو 28 دقيقة، على مجموعة من التقارير التحليلية الموسّعة، التي تتضمن أرقاماً وإحصاءات حول ما شهدته هذه الدول من تغيّرات على مدار عقد من الزمن، ويركز البرنامج على كل من تونس وسورية واليمن، إلى جانب ليبيا ومصر.

كما يستضيف البرنامج خبراء للتوسّع في تحليل الآثار المترتبة على هذه التغيرات. ويتضمن مقابلات لاستعراض آراء مواطنين في هذه الدول حول مستقبل المشهد في بلدانهم.

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